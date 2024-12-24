Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu. Yeni asgari ücret tutarıyla birlikte birçok kalemde ödenen ücretler de değişti. Peki kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, BES kesintisi, en düşük Bağ-Kur prim ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar...

1 /12 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 zamla, 22 bin 104 lira olacağını duyurdu.

2 /12 Yeni asgari ücret tutarıyla birlikte birçok kalemde ödenen ücretler de değişti.

İşte değişen ödeme ve ücretler;

3 /12 İŞSİZLİK MAAŞI

En düşük işsizlik maaşı, 7.940,33 TL seviyesinden 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi.

4 /12 En yüksek işsizlik maaşı ise 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL’ye çıktı.

5 /12 GÜNLÜK GSS

Günlük Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim tutarı, 600,80 TL’den 781,04 TL’ye çıktı.

6 /12 İsteğe bağlı sigorta priminde en yüksek ödeme miktarı 48.006,05 TL’den 62 bin 407,87 TL’ye yükselirken, en düşük ödeme miktarı 6.400,80 TL’den 8 bin 321,04 TL’ye yükseldi.

7 /12 BAĞ-KUR PRİM ÖDEMESİ

En düşük Bağ-Kur prim ödemesi, 5.950,75 TL’den 7 bin 735,98 TL’ye çıktı.

8 /12 BES KESİNTİSİ

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi 600,07 TL’den 780,09 TL’ye yükseldi.

9 /12 Ev hizmetlerinde çalışanların aylık prim ödemesi, 6.500,81 TL’den 8 bin 451,05 TL’ye ulaştı.

10 /12 En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı ve doktora borçlanma tutarları, 213,23 TL’den 277,20 TL’ye çıkarken, en yüksek günlük borçlanma tutarları 1.600 TL’den 2.080 TL’ye yükseldi.

11 /12 STAJYER MAAŞLARI

Stajyer maaşı da 5.100,64 TL’den 6.630,83 TL’ye çıktı.