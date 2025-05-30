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Bafra Ovası'ndaki çeltik üreticilerine 'suyu bilinçli kullanın' uyarısı

Bafra Ovası'ndaki çeltik üreticilerine 'suyu bilinçli kullanın' uyarısı

20:1830/05/2025, Cuma
AA
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Samsun'un Bafra ilçesindeki çeltik üreticilerine suyun bilinçli kullanılması uyarısında bulunuldu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, çeltik üretimi yapılan arazilerde incelemede bulundu.


Tosuner, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeltik ekimine 26 Mayıs'ta başladıklarını söyledi.

Bafra Ovası'nda 150 bin dekar alana çeltik ekimi yapılacağını belirten Tosuner, "Hırsa, Karıncak, Sarıköy ve Doğanca mahallelerindeki sulama kanallarını gezerek bilgi aldık. Bu bölgelerde su kesintisi olmadığını tespit ettik." dedi.



Yeşilyazı ve Altınova mahallelerinde de üreticilerle birebir görüştüklerini anlatan Tosuner, "Kanallarda suyun yetersiz olduğunu gördük. Sulama birliği başkanlarıyla görüştüğümde, pompanın birinin arızalı olduğunu ve diğer pompadan suyun verileceğini söylediler. Bu geceden ve yarından itibaren bu mahallelerde susuzluk yaşanmayacağını belirtmek isterim." diye konuştu.



Tosuner, bir çiftçinin 20 dönüm arazisine 3 hortumla su aldığını aktararak, "Bir çiftçi su kanalının önüne çuval koymuş, kanalın üzerinden arazisine suyu vermiş. En büyük sıkıntı bu. Bundan dolayı arazilerde de sıkıntı yaşanıyor." ifadesini kullandı.



"Çiftçilerimiz suyu lütfen bilinçli kullansın"


Bu yıl havanın soğuk olması nedeniyle çeltik ekiminin geç başladığına dikkati çeken Tosuner, "10 gün sonra bu suyun yüzde 80'i boşa denize akacak. 10 gün sabretmemiz lazım, sulama birlikleri çalışıyor. Arızalar olabilir, elektrik kesilebilir, su dinamosu yanabilir. Bu arızalar anında telafi edilecek arızalar değildir." diye konuştu.

Tosuner, Yeşilyazı ile Koşuköy arasındaki toprak kanaldan beton kanallara su aktaran dinamolar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:


"Dinamolardan birinde elektrik sıkıntısı, diğerinde ise patlak var. Bu akşam birine, yarın akşam da diğerine müdahale edileceği söylendi. Çiftçilerimiz biraz sabretsin, üst kısımlardaki çiftçilerimiz suyu lütfen bilinçli kullansın. Bir hortum atacakları kanala 4 hortum atmasın, kanalların önüne çuval koymasın."

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