Bafra Ovası'ndaki çeltik üreticilerine 'suyu bilinçli kullanın' uyarısı

Yeşilyazı ve Altınova mahallelerinde de üreticilerle birebir görüştüklerini anlatan Tosuner, "Kanallarda suyun yetersiz olduğunu gördük. Sulama birliği başkanlarıyla görüştüğümde, pompanın birinin arızalı olduğunu ve diğer pompadan suyun verileceğini söylediler. Bu geceden ve yarından itibaren bu mahallelerde susuzluk yaşanmayacağını belirtmek isterim." diye konuştu.







