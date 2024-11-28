Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk Euro 5 yerli traktör motorlarının üretildiği TÜMOSAN fabrikasında: Gurur vesilesi

"Hem de savunma sanayisine yönelik motor geliştirme ve üretme faaliyetleri devam ediyor. TÜMOSAN yetkililerinden yürütülen faaliyetlerle önümüzdeki dönemde tamamlanması hedeflenen AR-GE çalışmalarıyla ilgili bilgi alma imkanına kavuştum. Türkiye'nin ilk Euro 5 yerli traktör motorları TÜMOSAN'da geliştirilmiş, yüzde 90'ın üzerinde yerlilikle üretilebilen Euro 5 traktör motorlarının üretim sürecinin tamamlanmış olması gurur vesilesi oldu. 6x6 zırhlı kara araçlarımızda kullanılan motorları, milli insansız deniz araçlarımızda çalışacak motorları da TÜMOSAN'ın geliştirmekte olduğunu ve bütün bu çalışmaların tümüyle yerli ve milli imkanlarla yapılabildiğini, test süreçlerinin de yine bu tesisin içinde başarıyla tamamlanabildiğini görme imkanımız oldu. TÜMOSAN, milli teknolojiye güç veriyor."