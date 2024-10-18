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Bakan Yumaklı güzel haberi duyurdu: Bugün hesaplara yatırılıyor

Bakan Yumaklı güzel haberi duyurdu: Bugün hesaplara yatırılıyor

Büşra Soyal
18:4218/10/2024, vendredi
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Toplam 1 milyar 35 milyon 982 bin lira destekleme ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz, bereketli olsun" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı X'ten, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Destekleme ödemelerinin, çiftçilere bereketli olmasını dileyen Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bitkisel ürün sigortası desteği 960 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 74 milyon 715 bin 893 lira, mazot ve gübre desteği 777 bin 555 lira, fındık alan bazlı gelir desteği 488 bin 552 lira olmak üzere toplam 1 milyar 35 milyon 982 bin lira destekleme ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz, bereketli olsun."

#Tarım
#Destek
#Ödeme

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