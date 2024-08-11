Balıkçılar 'Vira Bismillah' demek için gün sayıyor: Denizlerde av yasağı ne zaman kalkacak?

İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Genel Sekreteri Semih Kurt da “Denizlerimizde şimdiden palamut, çinekop, tekir ve mezgit görünüyor.





Palamut 1 veya 1.5 ay devam eder, ardından hamsi başlar.





Bu sezon balık bolluğu yaşanacak. Fiyatlara bakarsak da denizden ne kadar çok balık çıkarsa fiyatlar o kadar azalır. Fiyatları arz ve talep belirleyecek” diye belirtti.











