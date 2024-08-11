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Ekonomi

Balıkçılar 'Vira Bismillah' demek için gün sayıyor: Denizlerde av yasağı ne zaman kalkacak?

Pınar Görgü
11:30 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi balıkçı barınaklarında hareketli günler yaşanıyor. Kıyıda; teknelerinin, yırtılan ağlarının ve diğer av malzemelerinin bakım ve onarım işlemlerini tamamlayan balıkçıların birçoğu teknelerini suyla buluşturdu. Uzun emekler sonucu onarım işlemlerini gerçekleştirdikleri ağları özenle teknelere yükleyen balıkçılar, yasağın biteceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

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Balık avı yasağının bitiş tarihi olan 1 Eylül’e sayılı günler kala balıkçılar da hazırlıklara başladı.

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Teknelerinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açılacakları günü bekliyor.

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Vatandaşlar balığa doyacak


Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu balıkçı Kenan Balcı, av yasağının kalkması ile birlikte palamut bolluğu yaşanacağını söyledi.


Balcı, “Palamutlar ortalama 30 gram. 1 Eylül’den sonra 500 gram olacak” dedi.


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Bir an önce işbaşı yapmayı bekleyen balıkçıların yüzünü ise şimdiden görülmeye başlayan palamut güldürüyor.



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Bu sezon vatandaşın palamuta doyacağını belirten birçok balıkçı bir yandan da kontrolsüz yani yasadışı avlanmadan dert yanıyor.

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Bu yıl bol ve bereketli bir sezon beklediklerini belirten Balcı, “Çünkü palamut erken görüldü. Bu da yeni sezonda palamutun bol çıkacağını gösteriyor. Gelişim açısından en çabuk büyüyen balık palamut. İnşallah bu sezon halkımız palamuta doyacak” dedi.

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İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Genel Sekreteri Semih Kurt da “Denizlerimizde şimdiden palamut, çinekop, tekir ve mezgit görünüyor.


Palamut 1 veya 1.5 ay devam eder, ardından hamsi başlar.


Bu sezon balık bolluğu yaşanacak. Fiyatlara bakarsak da denizden ne kadar çok balık çıkarsa fiyatlar o kadar azalır. Fiyatları arz ve talep belirleyecek” diye belirtti.




#av yasağı
#balıkçılık
#balık fiyatları
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