Bataklık ve su yüzeyinde de gidebiliyor: Bursa'dan 12 ülkeye ihraç ediliyor

Turizm ve insani yardım kuruluşlarınca da tercih edilen aracın Bursa'daki üretiminde bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ersöz, şöyle devam etti:





"YETX'in üretimine başladığımızda parçaları yurt dışından hazır geliyordu, şu anda parçaları kendimiz üretiyor veya yerli üreticilerden alıp bileşen haline getirerek aracımızı imal ediyoruz. Amacımız yerliliği daha da artırmak. Yüzde 70 gibi bir yerlilik oranı için çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda özellikle araçta bütün dış kaporta aksam, camlar, koltuklar, hidrolik ve pnömatik aksam, kimyasallar ve birçok aksesuara kadar hepsi yerli. Yakın zamanda elektrik tesisatı, iklimlendirme sistemleri, iç döşeme ve kaynak parçaları dahil yerli olması için numuneler test safhasında."