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Bir ilçede daha petrol heyecanı: 200 tonluk dev sondaj kulesi kuruldu

Bir ilçede daha petrol heyecanı: 200 tonluk dev sondaj kulesi kuruldu

11:3917/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
AA
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Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen petrol arama çalışmaları kapsamında Beşparmak Mahallesi Kürzot bölgesine 200 tonluk dev sondaj kulesi kuruldu. Bölgedeki çalışmalar, 200 personel ve 30 iş makinesiyle devam ederken, güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Van'ın Muradiye ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 300 rakımda yer alan dağın eteklerinde başlatılan çalışmalar, zorlu coğrafyaya rağmen tüm hızıyla devam ediyor. 

Güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Bölgede güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları da 24 saat esasına göre nöbet tutarak saha çalışmalarına eşlik ediyor.

Dört mevsim aralıksız sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde TPAO ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan sahada yaklaşık 200 personel görev yapıyor.


Bölgedeki çalışmaların dört mevsim boyunca aralıksız süreceği bildirildi.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ve AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, şantiyeyi ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Sondajlar bize ait" 

En kısa sürede müjdeli haberler beklediklerini belirten Arvas, "Bu çalışmanın bereketli olmasını diliyoruz. İnşallah 3, 4 ayda bir emare görürüz. Oluk oluk, Şırnak'ta olduğu gibi petrol çıkacak. Ülkemizin birlik ve beraberliği için artık kendi göbeğimizi kendimiz kesecek noktadayız. Sondajlar bize ait" dedi.



200 tonluk sondaj kulesi kuruldu

Bölgede 200 tonluk sondaj kulesinin kurulduğunu ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

"Derin sondajlar yapabilecek noktadayız. Yaptığımız İHA, SİHA'lar gibi petrolümüzü, gazımızı çıkaracağız. Milli kaynaklarımız, milli makinelerimizle derin sondaj kuyularını yapıyoruz.

Bin 500 metre derin sondaj yapılarak teknolojik imkanlarla inşallah birkaç ayda petrole ulaşılacak"

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