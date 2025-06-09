Bu araçlar yıllara meydan okuyor: Dünyanın en uzun ömürlü otomobilleri belli oldu

Dünyanın en uzun ömürlü otomobilleri açıklandı. Listeye giren modeller, yalnızca yüksek kilometreler değil yıllar boyunca korudukları performansla da dikkat çekiyor. Motor gücünden ödün vermeyen bu araçlar, dayanıklılıklarıyla adeta yıllara meydan okuyor. İşte, zamanın işlemediği 10 araç.
Otomobil dünyasında bazı modeller var ki, yalnızca yollarda değil, zamanla da yarışıyor. Yıllar geçmesine rağmen performansından hiçbir şey kaybetmeyen bu araçlar, dayanıklılıklarıyla rakiplerine açık ara fark atıyor. Sadece uzun ömürleriyle değil, koleksiyon değeri kazanmalarıyla da öne çıkan bu efsane modeller, otomotiv tarihine adlarını altın harflerle yazdırmayı başardı. İşte, zamanın işlemediği 10 araç.
10.Mercedes G-Serisi -38 yıl (1979-2017)
9. Peugeot 504 - 38 yıl (1968-2006)
8. Hillman Hunter - 39 yıl (1966-2005)
7. Mini - 41 yıl (1959-2000)
6. Citroën 2CV - 42 yıl (1948-1990)
5. Lada Niva - 45 yıl ve hala üretimde (1977-günümüz)
4. Hindustan Ambassador - 49 yıl (1958-2007)
3. Morgan 4/4 - 64 yıl (1955-2019)
2. Volkswagen Tip 2 - 64 yıl (1949-2013)
1. Volkswagen Beetle - 65 yıl (1938-2003)