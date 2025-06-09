Bu araçlar yıllara meydan okuyor: Dünyanın en uzun ömürlü otomobilleri belli oldu

Otomobil dünyasında bazı modeller var ki, yalnızca yollarda değil, zamanla da yarışıyor. Yıllar geçmesine rağmen performansından hiçbir şey kaybetmeyen bu araçlar, dayanıklılıklarıyla rakiplerine açık ara fark atıyor. Sadece uzun ömürleriyle değil, koleksiyon değeri kazanmalarıyla da öne çıkan bu efsane modeller, otomotiv tarihine adlarını altın harflerle yazdırmayı başardı. İşte, zamanın işlemediği 10 araç.