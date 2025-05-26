Bu listeye bakmadan sakın araç satın almayın! İşte sanayiden çıkmayan 10 otomobil

Yeni bir otomobil almayı düşünenler için dikkat çeken bir liste paylaşıldı. Araç sahiplerinin yaşadığı deneyimlerden yola çıkılarak hazırlanan veriler, arıza oranı yüksek olan modelleri gün yüzüne çıkardı. İşte sanayiden çıkmak bilmeyen, sürücüleri yolda bırakma ihtimali en yüksek 10 otomobil modeli...

1 /10 10. Volkswagen Polo

2 /10 9. Nissan X-Trail

3 /10 8. Volvo XC90

4 /10 7. Mercedes-Benz C-Class

5 /10 6. Citroen C4 Cactus

6 /10 5. Audi Q5

7 /10 4. Peugeot 308

8 /10 3. Nissan Qashqai

9 /10 2. Land Rover Discovery Sport