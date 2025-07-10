BYD Seal 06 DM-i Wagon piyasaya sürüldü: 15 bin dolara 2.000 km menzil

Hafifçe Büyüyen Gövde, Artan Depolama Alanı

Yeni wagon varyantı, sedan modele kıyasla hafifçe büyüyerek 4.850 mm uzunluk, 1.890 mm genişlik ve 1.505 mm yükseklik ölçülerine sahip. Dingil mesafesi ise her iki modelde de 2.790 mm. Touring Edition, tasarım açısından Seal 06 DM-i sedanı takip ediyor ancak daha yüksek arka bagajıyla artırılmış bir taşıma kapasitesi sunuyor.