BYD Seal 06 DM-i Wagon piyasaya sürüldü: 15 bin dolara 2.000 km menzil

Çinli otomotiv devi BYD, hibrit sedan modeli Seal 06 DM-i'nin wagon versiyonunu 15 bin 320 dolar (yaklaşık 611 bin TL) başlangıç fiyatıyla satışa sundu.
Seal ailesinin ürün gamını genişleten BYD, “Seal 06 DM-i Touring Edition” adını taşıyan wagon modelini düzenlediği etkinlikte resmen tanıttı. Araç, Çin'de 109.800 RMB'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarken, 119.800 ve 129.800 RMB’lik iki farklı versiyonu daha bulunuyor.
Hafifçe Büyüyen Gövde, Artan Depolama Alanı
Yeni wagon varyantı, sedan modele kıyasla hafifçe büyüyerek 4.850 mm uzunluk, 1.890 mm genişlik ve 1.505 mm yükseklik ölçülerine sahip. Dingil mesafesi ise her iki modelde de 2.790 mm. Touring Edition, tasarım açısından Seal 06 DM-i sedanı takip ediyor ancak daha yüksek arka bagajıyla artırılmış bir taşıma kapasitesi sunuyor.
Hibrit performans ve ileri teknoloji
Seal 06 DM-i Touring Edition, 74 kW gücünde 1.5 litrelik benzinli motorun yanı sıra 120 kW veya 160 kW'lık elektrik motoru seçenekleriyle geliyor. Araç, 0'dan 100 km/sa hıza sadece 7,7 saniyede ulaşabiliyor.
Giriş seviyesinde 80 km, üst modellerde ise 150 km batarya menzili sunuluyor. 25 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebilen batarya, harici güç kaynağı desteği de sunuyor.
2.000 kilometreye varan menzil
Tam dolu batarya ve yakıtla birlikte 2.000 kilometreye kadar toplam menzil sunabilen model, batarya bittiğinde ise 100 km’de ortalama 3.15 litre yakıt tüketiyor.
Seal ailesi büyüyor
Başlangıçta elektrikli bir sedan olarak doğan Seal modeli, zamanla geniş bir aileye dönüştü. Seal 06 EV, 7 Haziran’da tanıtılırken; ailede hibrit Seal 05, 06 ve 07 DM-i modelleri ile Seal 06 GT ve orijinal Seal gibi tamamen elektrikli üyeler de yer alıyor.
Vagon segmenti Çin'de yükselişte
Çin'de genellikle sedan ve SUV modelleri öne çıksa da, Zeekr ve Nio gibi markaların wagon modelleri ile elde ettiği başarı, niş segmentin dikkat çekmesini sağladı. BYD de bu trende katılarak wagon pazarındaki payını artırmayı hedefliyor.
Satışlarda rekor: Seal ailesi haziranda yüzde 81 büyüdü
BYD, Haziran ayında toplam 382.585 araç satarak yıllık bazda yüzde 11.98 büyüme kaydetti. Seal ailesi ise aynı dönemde 44.387 adet satışla yüzde 81.86’lık artış yakaladı.