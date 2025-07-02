BYD, Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye'deki modellerine zam yaptı. En dikkat çekici artış, yüzde 10’luk ÖTV diliminden yüzde 40’a geçen Seal U EV modelinde yaşandı. Bu değişiklikle birlikte modelin fiyatı 765 bin TL artarak 2.690.000 TL oldu. Öte yandan, Seal U DM-i hibrit versiyonu zamdan etkilenmeyerek 2.115.000 TL fiyatla satışta kaldı. BYD Dolphin, Atto 3 ve Han modellerine de 70 bin TL ile 149 bin TL arasında değişen zamlar geldi. Artan döviz kuru ve vergi düzenlemeleri, fiyatları doğrudan etkiledi.