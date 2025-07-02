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BYD Temmuz 2025 fiyat listesi açıklandı: BYD Seal U, Atto 3, Dolphin ve Han fiyatlarına zam

BYD Temmuz 2025 fiyat listesi açıklandı: BYD Seal U, Atto 3, Dolphin ve Han fiyatlarına zam

19:092/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Elektrikli otomobil pazarında rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkan BYD, Temmuz 2025 itibarıyla modellerine yönelik yeni fiyat listesini açıkladı. Yapılan güncellemeyle birlikte bazı modellerde ciddi fiyat artışları yaşandı. Özellikle Seal U EV Design modelindeki 765 bin TL’lik zam dikkat çekti.

BYD, Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye'deki modellerine zam yaptı. En dikkat çekici artış, yüzde 10’luk ÖTV diliminden yüzde 40’a geçen Seal U EV modelinde yaşandı. Bu değişiklikle birlikte modelin fiyatı 765 bin TL artarak 2.690.000 TL oldu. Öte yandan, Seal U DM-i hibrit versiyonu zamdan etkilenmeyerek 2.115.000 TL fiyatla satışta kaldı. BYD Dolphin, Atto 3 ve Han modellerine de 70 bin TL ile 149 bin TL arasında değişen zamlar geldi. Artan döviz kuru ve vergi düzenlemeleri, fiyatları doğrudan etkiledi.


ÖTV değişti, fiyat arttı

Seal U EV modeli, Temmuz ayında hem döviz kurundaki artıştan hem de ÖTV dilimindeki değişiklikten doğrudan etkilendi. Önceden %10 ÖTV diliminde yer alan model, artık %40 dilimine dahil edilince fiyatı 1.925.000 TL’den 2.690.000 TL’ye yükseldi.


Teknik donanım ve performans tarafında herhangi bir değişiklik yapılmayan Seal U EV, bu artışla birlikte segmentindeki fiyat avantajını kaybetmiş oldu.

Seal U DM-i zamlanmadı

BYD’nin hibrit motorlu versiyonu Seal U DM-i 1.5L Design modelinin fiyatı ise değişmeden 2.115.000 TL olarak kaldı. Bu model, markanın güncelleme sonrası zam yapılmayan tek alternatifi oldu.


BYD modellerinde güncel Temmuz 2025 fiyatları

BYD Seal U EV Design

Eski Fiyat: 1.925.000 TL

Yeni Fiyat: 2.690.000 TL

Zam: 765.000 TL

BYD Dolphin Comfort

Eski Fiyat: 1.365.000 TL

Yeni Fiyat: 1.435.000 TL

Zam: 70.000 TL

BYD Dolphin Design

Eski Fiyat: 1.470.000 TL

Yeni Fiyat: 1.545.000 TL

Zam: 75.000 TL


BYD Atto 3

Eski Fiyat: 1.710.000 TL

Yeni Fiyat: 1.795.000 TL

Zam: 85.000 TL

BYD Seal U DM-i 1,5L Design

Eski Fiyat: 2.115.000 TL

Yeni Fiyat: 2.115.000 TL

Zam Yok


BYD Seal U DM-i 1,5T AWD Design

Eski Fiyat: 2.950.000 TL

Yeni Fiyat: 2.995.000 TL

Zam: 45.000 TL

BYD Han Executive

Eski Fiyat: 3.750.000 TL

Yeni Fiyat: 3.899.000 TL

Zam: 149.000 TL




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