Çinli devden Türkiye atağı

Elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken markalardan biri olan Çinli BYD, Avrupa'da “Dolphin Surf” adıyla bilinen “Seagull” modelini Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor. Markanın Türkiye distribütörlüğü henüz resmi olarak açıklanmasa da, aracın fiyatı ve donanım seçenekleri şimdiden büyük ilgi uyandırdı.