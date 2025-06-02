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BYD Türkiye pazarını sallayacak: Kompakt çevreci ve erişilebilir

BYD Türkiye pazarını sallayacak: Kompakt çevreci ve erişilebilir

11:312/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
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Türkiye pazarına giren BYD’nin yeni elektrikli otomobili, sınıfına göre sunduğu konfor ve donanımla dikkat çekiyor. Ekonomik ulaşım arayanlar için biçilmiş kaftan olan model, segmentinde yeni bir denge yaratmaya aday.

Çinli devden Türkiye atağı

Elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken markalardan biri olan Çinli BYD, Avrupa'da “Dolphin Surf” adıyla bilinen “Seagull” modelini Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor. Markanın Türkiye distribütörlüğü henüz resmi olarak açıklanmasa da, aracın fiyatı ve donanım seçenekleri şimdiden büyük ilgi uyandırdı.

306 bin TL’lik etiketle geliyor

BYD Seagull’un Türkiye’de yaklaşık 306 bin TL’den satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyat doğrulanırsa, Seagull, Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre elektrikli otomobil unvanını alabilir. Uygun fiyatıyla dikkat çeken model, şehir içi kullanıma odaklanmış kompakt yapısıyla öne çıkıyor.

Şehir içi için tasarlandı

Araç, özellikle dar sokaklarda ve kısa mesafeli ulaşımda büyük avantaj sunacak şekilde geliştirildi. Kompakt boyutları ve pratikliğiyle Seagull, şehir içi trafiğinde manevra kabiliyeti yüksek, ekonomik ve çevreci bir çözüm sunuyor.

400 kilometreye kadar menzil

Modelin iki farklı motor seçeneği bulunuyor: 74 beygir ve 100 beygir. Batarya kapasitesine bağlı olarak araç, tam şarjla 400 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu değer, şehir içi kullanımda fazlasıyla yeterli görülüyor.

Avrupa’da Dolphin Surf adıyla satılıyor

Seagull, Avrupa’da üç farklı donanım seçeneğiyle “Dolphin Surf” ismiyle satışta. “Active”, “Boost” ve “Comfort” paketleriyle gelen model, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara hitap ediyor. Giriş seviyesinde 220 kilometre, üst paketlerde ise 322 kilometreye kadar WLTP menzil sağlanabiliyor.

Akıllı sürüş teknolojisiyle donatıldı

BYD’nin “Gods Eye” adını verdiği gelişmiş sürüş destek sistemi de Seagull’un en dikkat çeken özellikleri arasında. Bu teknoloji sayesinde araç, güvenliği artıran bir dizi otonom sürüş desteğiyle donatılmış durumda.

Elektrikli araç pazarında yeni soluk

Türkiye’de elektrikli araçlara geçmek isteyen fakat bütçe nedeniyle bekleyen kullanıcılar için BYD Seagull yeni bir alternatif olabilir. Fiyatıyla dikkat çeken model, Türkiye’de elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirme potansiyeline sahip.

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