Çin vanayı kıstı kriz kapıda: Dev otomotiv markaları üretimi durdurabilir

General Motors, Toyota, Volkswagen ve Hyundai gibi otomotiv devleri, Çin’in nadir toprak mıknatıs ihracatına getirdiği sınırlamalar nedeniyle üretim durma noktasına geldi. Otomotiv İnovasyonu İttifakı, ABD’deki fabrikalarda üretimin birkaç hafta içinde sekteye uğrayabileceği uyarısını yaptı. Trump, Pekin’i “anlaşma ihlaliyle” suçladı.
Çin’in stratejik öneme sahip nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlamaları, küresel otomotiv endüstrisinde krizi tetikledi.
Elektrikli araç motorlarında ve ileri teknoloji üretiminde kritik rol oynayan mıknatısların temininde yaşanan sıkıntı, başta General Motors, Toyota, Volkswagen ve Hyundai olmak üzere birçok üreticiyi ciddi şekilde etkiliyor.
Otomotiv İnovasyonu İttifakı, Çin’den gelen malzemelere bağımlı olan ABD’deki üretim hatlarının birkaç hafta içinde durabileceği uyarısında bulundu.
ABD tarafı, kısıtlamaların 2020 yılında imzalanan ticaret anlaşmalarına aykırı olduğunu savunuyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetimini "ticari sözlerini tutmamakla" ve "küresel arz zincirini siyasi baskı aracı haline getirmekle" suçladı.
Çin tarafı ise henüz doğrudan bir yanıt vermedi ve kararları aşamalı olarak uygulamaya koyuyor.
Çin, dünya nadir toprak elementlerinin yaklaşık %70’ini üretirken, bu alandaki rafinaj kapasitesinin %85’inden fazlasına sahip durumda.
Bu da ülkeler arası ekonomik bağımlılığı Pekin lehine artırıyor.