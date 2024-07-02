Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bakanlarıma talimat verdim' diyerek açıkladı: Çiftçinin sıkıntısı giderilecek

Bunlar dalga konusu yapılacak konular değildir. Ülkemiz için stratejik bir sektördür. Çiftçi kardeşlerimizin alın terlerinin hakkını daima vermeye çalıştık. 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. 2024'te 56 milyar lira destek ödemesi yaptık. Yıl sonuna kadar bu rakam 91,5 milyar liraya çıkacak.



