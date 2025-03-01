Dev nakliye uçakları kapılarını açtı

Retrofit faaliyetleriyle uçağa ne gibi işlemler yapıldığı ve hangi yeteneklerin kazandırıldığı hakkında da bilgi veren Üretim Planlama Kontrol Amiri, şu şekilde konuştu:

"Retrofit projesi kapsamında Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 9 uçağımızın son versiyona yükseltme işlemleri yapılmaktadır. Retrofit projesinin 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılmasıyla, uluslararası havacılık alanında ismimizi duyurmak ve dünya üzerinde bu işlemleri gerçekleştirebilen 4 bakım merkezinden biri olarak diğer ülke uçaklarının bakım ve retrofit faaliyetlerini yapmayı amaçlamaktayız."