Dünyanın en değerli arabası açıklandı: Fiyatı dudak uçuklatıyor tam tamına 30 milyon dolar...

Otomobil dünyasının en prestijli modellerini sıralayan 2025 Dünyanın En Değerli Arabaları listesi açıklandı. Klasik modellerden hiper otomobillere kadar birçok efsanenin yer aldığı listede Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce ve Mercedes-Benz gibi markalar öne çıktı. Açık artırmalarda rekor fiyatlara satılan bu araçlar, koleksiyonerlerin gözdesi olmaya devam ediyor.
Dünyanın en değerli arabaları arasında hız, lüks ve nadirlik kriterleri belirleyici olurken, 2025 listesi, koleksiyon dünyasının en gözde modellerini bir araya getirdi.
Bugatti Chiron Pur Sport – 3.6 milyon dolar
Lamborghini Veneno – 4 milyon dolar
Pininfarina B95 Barchetta – 4.7 milyon dolar
Koenigsegg CCXR Trevita – 4.8 milyon dolar
Bugatti Mistral – 5 milyon dolar
Pagani Imola – 5.4 milyon dolar
Bugatti Chiron Super Sport 300+ – 5.7 milyon dolar
Bugatti Divo – 6 milyon dolar
Pagani Huayra Tricolore – 6.7 milyon dolar
Pagani Codalunga – 7.4 milyon dolar
777 Hypercar – 7.6 milyon dolar
Mercedes-Maybach Exelero – 8 milyon dolar
Bugatti Centodieci – 9 milyon dolar
Bugatti Chiron Profilée – 10.78 milyon dolar
Rolls-Royce Sweptail – 13 milyon dolar
SP Automotive Chaos – 14.4 milyon dolar
Pagani Zonda HP Barchetta – 17.6 milyon dolar
Bugatti La Voiture Noire – 18.7 milyon dolar
Rolls-Royce Boat Tail – 28 milyon dolar
Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – 30 milyon dolar