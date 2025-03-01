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Dünyanın en değerli arabası açıklandı: Fiyatı dudak uçuklatıyor tam tamına 30 milyon dolar...

Dünyanın en değerli arabası açıklandı: Fiyatı dudak uçuklatıyor tam tamına 30 milyon dolar...

11:441/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Otomobil dünyasının en prestijli modellerini sıralayan 2025 Dünyanın En Değerli Arabaları listesi açıklandı. Klasik modellerden hiper otomobillere kadar birçok efsanenin yer aldığı listede Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce ve Mercedes-Benz gibi markalar öne çıktı. Açık artırmalarda rekor fiyatlara satılan bu araçlar, koleksiyonerlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Dünyanın en değerli arabaları arasında hız, lüks ve nadirlik kriterleri belirleyici olurken, 2025 listesi, koleksiyon dünyasının en gözde modellerini bir araya getirdi.

Bugatti Chiron Pur Sport – 3.6 milyon dolar

Lamborghini Veneno – 4 milyon dolar

Pininfarina B95 Barchetta – 4.7 milyon dolar

Koenigsegg CCXR Trevita – 4.8 milyon dolar

Bugatti Mistral – 5 milyon dolar

Pagani Imola – 5.4 milyon dolar

Bugatti Chiron Super Sport 300+ – 5.7 milyon dolar

Bugatti Divo – 6 milyon dolar

Pagani Huayra Tricolore – 6.7 milyon dolar

Pagani Codalunga – 7.4 milyon dolar

777 Hypercar – 7.6 milyon dolar

Mercedes-Maybach Exelero – 8 milyon dolar

Bugatti Centodieci – 9 milyon dolar

Bugatti Chiron Profilée – 10.78 milyon dolar

Rolls-Royce Sweptail – 13 milyon dolar

SP Automotive Chaos – 14.4 milyon dolar

Pagani Zonda HP Barchetta – 17.6 milyon dolar

Bugatti La Voiture Noire – 18.7 milyon dolar

Rolls-Royce Boat Tail – 28 milyon dolar

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – 30 milyon dolar

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