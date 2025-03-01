Dünyanın en değerli arabası açıklandı: Fiyatı dudak uçuklatıyor tam tamına 30 milyon dolar...

Otomobil dünyasının en prestijli modellerini sıralayan 2025 Dünyanın En Değerli Arabaları listesi açıklandı. Klasik modellerden hiper otomobillere kadar birçok efsanenin yer aldığı listede Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce ve Mercedes-Benz gibi markalar öne çıktı. Açık artırmalarda rekor fiyatlara satılan bu araçlar, koleksiyonerlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

1 /21 Dünyanın en değerli arabaları arasında hız, lüks ve nadirlik kriterleri belirleyici olurken, 2025 listesi, koleksiyon dünyasının en gözde modellerini bir araya getirdi.

2 /21 Bugatti Chiron Pur Sport – 3.6 milyon dolar

3 /21 Lamborghini Veneno – 4 milyon dolar

4 /21 Pininfarina B95 Barchetta – 4.7 milyon dolar

5 /21 Koenigsegg CCXR Trevita – 4.8 milyon dolar

6 /21 Bugatti Mistral – 5 milyon dolar

7 /21 Pagani Imola – 5.4 milyon dolar

8 /21 Bugatti Chiron Super Sport 300+ – 5.7 milyon dolar

9 /21 Bugatti Divo – 6 milyon dolar

10 /21 Pagani Huayra Tricolore – 6.7 milyon dolar

11 /21 Pagani Codalunga – 7.4 milyon dolar

12 /21 777 Hypercar – 7.6 milyon dolar

13 /21 Mercedes-Maybach Exelero – 8 milyon dolar

14 /21 Bugatti Centodieci – 9 milyon dolar

15 /21 Bugatti Chiron Profilée – 10.78 milyon dolar

16 /21 Rolls-Royce Sweptail – 13 milyon dolar

17 /21 SP Automotive Chaos – 14.4 milyon dolar

18 /21 Pagani Zonda HP Barchetta – 17.6 milyon dolar

19 /21 Bugatti La Voiture Noire – 18.7 milyon dolar

20 /21 Rolls-Royce Boat Tail – 28 milyon dolar