Ege'nin rüzgarı 2,5 milyon hanelik temiz enerji sağlıyor

"120 bin megavatlık hedef var"





Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı da Türkiye'nin yenilenebilir enerjide güçlü bir potansiyeli elinde tuttuğunu ifade etti.





Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yıllar geçtikçe arttığını dile getiren Kalaycı, rüzgar ve güneş enerjisinde ülke olarak 2035 yılına kadar 120 bin megavatlık ciddi bir üretim hedefi olduğunu belirtti.





Kalaycı, Ege'deki RES yatırımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.