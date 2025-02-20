Emlak Konut evleri nasıl olacak? İşte Emlak Konut'un İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki projeleri

Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik yeni bir konut kampanyası başlattı. Emlak konutun kampanyası İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsıyor. Son başvuru tarihi 23 Mart 2025 olarak belirlendi. Emlak Konut yeni proje için 3 farklı ödeme seçeneği sunuyor. Peki ödeme seçenekleri nasıl olacak? Emlak Konut'un İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki projeleri kapsayan konutları nasıl? İşte Emlak Konut'tan ev satın almak isteyenlerin merak ettiği o projeler...
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.
Bu kampanyanın, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:
"Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.
İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.
Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır."
Yılmaz, kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerindeki bir eve, 60 ay vadeyle ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabileceğini söyledi.
İşte Emlak konutun sitesinde yer alan projeler...
YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY
İstanbul’un yeni şehri, Arnavutköy Yenişehir Evleri Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’na yakın konumda, yaklaşık 131.000.000 metrekare alan üzerinde inşa edilecek Arnavutköy Yenişehir Evleri, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor. Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.
YENİ FİKİRTEPE
İstanbul/Kadıköy
Fikirtepe'de Yaşam Yeni Fikirtepe’de yepyeni bir yaşam… Güvensiz yapılar, sağlıksız yaşam alanları ile çevrili olan Fikirtepe, güvenli yapıları, sosyal donatıları, yeşil alanları, 7/24 yaşayan prestij caddesi ve ticari ünitelerin yer aldığı yeni hali ile dönüşüyor, İstanbul’un en gözde yaşam alanlarından biri oluyor. Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarıyla tüm detaylarının yeniden tasarlandığı, insanların huzur ve güven içinde yaşayacağı, tamamlandığında İstanbul’un yeni çekim merkezi olması beklenen Yeni Fikirtepe, hak ettiği değerine ulaşıyor. 12.059 bağımsız bölümün, yeşil alanların sürekliliğini bozmayacak şekilde yeniden konumlandırıldığı Yeni Fikirtepe, Anadolu Yakası’nın çehresini değiştiriyor.
BALIKESİR EMLAKKONUTLARI
Balıkesir, Altıeylül
Balıkesir Emlak Konutları… Hayallerinizin Buluşma Noktası… Ege’yle Marmara’nın buluşma noktası Balıkesir’de yeni bir yaşam sizler için hayat buluyor. Balıkesir’in merkezinde tüm sosyal imkanların ortasında konumlanan proje, önemli bir lokasyon avantajı sunuyor. Balıkesir Emlak Konutları; yatay mimari anlayışı, sunduğu sosyal ayrıcalıkları, 415 konut ve 29 ticari ünitesiyle sizleri hayallerinizle buluşmaya davet ediyor.
KUZEY ADALAR
İstanbul , Kartal
Kuzey Adalar projesi; İstanbul Anadolu yakası, Kartal sahilinde yer almaktadır. Marmaray (Yunus Durağı) gibi önemli ulaşım akslarının yanı başındadır. 90.000 m2 arsa üzerinde 12 bloktan oluşmaktadır. Proje içerinde1+1 den 4+1 e kadar daire tiplerinde bir çok farklı konseptte daire bulunuyor. Bahçe katı daireler, dubleks bahçe katları, bağımsız girişli baza süitler, villa ve rezidans konseptinde bulunmaktadır. Sakinlerine yüksek oranda deniz manzarası sunan Kuzey Adalar projesi 2.281 konut ve 132 ticari alandan oluşmaktadır. Yaklaşık 45.000 metrekare peyzaj alanına sahip projemizde yürüyüş yolları, süs havuzları ve tematik bahçeler, çocuk parkı bulunmaktadır. 5.200 metrekarelik kapalı sosyal tesis alanımızda ise kapalı yüzme havuzu, fitness center, spor alanları, sauna ve zengin aktivite çeşitliliği bulunuyor. 2028 yılı ikinci yarısında teslim edilecek olan Kuzey Adalar projesi avantajlı koşullar ile satışa başlamıştır.
ALLSANCAK
İzmir, Alsancak
Allsancak İzmir projesi şehrin kalbi Alsancak’ta ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. İzmir Kordon’a ve bağlantı yollarına yakın lokasyonda yer alan proje; spor merkezleri, özel tasarım tabiat parkı, okul ve oyun parkları, yüzme havuzları, otel, alışveriş mekanları ile siz ve sevdiklerinize konforlu bir yaşam sunuyor. 1+1’den 5+1’e kadar çeşitli daire seçenekleri sunan projede toplam 1069 daire ve 37 ticari ünite bulunuyor. Şehrin konforunu eşsiz Körfez manzarasıyla yaşayabileceğiniz Allsancak projesinde, mutlu bir yaşam sizi bekliyor.
BARBAROS 48
İstanbul/Beşiktaş
DENİZ DEĞİL, BOĞAZ MANZARASI! İstanbul; Boğaz ve tarihi yarımada manzarası, sosyal yaşam, ulaşımın merkezinde eşsiz bir lokasyonda doyasıya yaşamak isteyenler için Barbaros 48'de yepyeni bir yaşam başlıyor. Hem İstanbul Boğazı hem de tarihi yarımada manzarasını bir arada kucaklayan Barbaros 48, panoramik bir manzaraya da ev sahipliği yapmanızı sağlayacak. İstanbul'un en özel tasarım rezidanslarını tüm detaylarıyla sunan Barbaros 48, Barbaros Bulvarı üzerinde sadece 48 adet rezidans ile sınırsız lüks ile seçkin sahiplerini bekliyor.
BATIYAKASI
İstanbul/Kartal
Kartal’da yepyeni bir proje hayata geçiyor. Az katlı yatay mimari anlayışı, Göl ve Millet Bahçesi’nin yanı başında, Adalar karşısında Emlak Konut güvencesi ve Yıldızlar İnşaat çizgisiyle yepyeni bir yaşam merkezi kuruluyor. Az katlı yatay mimarisiyle şehrin içinde hayata geçen Batıyakası Projesi’nde yaşama dair bir çok olanak size sunuluyor. Geniş balkonlu ve teraslı ev seçenekleri, açık hava alışveriş caddesi, evde çalışma bölümlerini de içinde barındıran Ailenizin tüm fertleri ile birlikte vakit geçirebileceğiniz sosyal donatı alanları, çocuk parklarıyla pek çok sosyal imkânı bir arada bulacaksınız. Batıyakası Projesi, 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire tipi seçenekleriyle her beklentiye uygun bir yaşam sunuyor.
EBRULİ KAYAŞEHİR
İstanbul/Başakşehir
İstanbul’un yeni yaşam merkezi Başakşehir’de hayata geçirilen Ebruli Kayaşehir projesi geniş ve ferah tasarıma sahip 2+1, 3+1 ve 4+1 konut alternatiflerinden meydana geliyor. Şehrin yeni buluşma noktası Başakşehir Millet Bahçesi ve bölgedeki metro hattına çok yakın konumda bulunan proje, Kuzey Marmara Otoyolu’na yakınlığıyla İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ulaşım ve lokasyon avantajı sunuyor. 30 bin 56 metrekarelik arsa üzerinde konumlandırılan Ebruli Kayaşehir projesinde çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, koşu parkuru, bisiklet yolu, çocuk parkı ve yemyeşil peyzaj alanıyla hayallerdeki yaşamı gerçeğe dönüştürüyor. Balkonlu, teraslı ve geniş bahçeli daire modellerinin yer aldığı projede 289 daire ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek 7 dükkan yer alıyor.
EVORA İZMİR
İzmir
İzmir Alsancak’ın kalbinde, Kordon’a yürüme mesafesindeki konumuyla dikkat çeken Evora İzmir, sahip olduğu sayısız ayrıcalıkla sizi ve ailenizi hayallerinizi yaşamaya çağırıyor. Metro ve tramvayın yanı başında yükselen Evora, kolay ulaşılabilir konumuyla da farkını ortaya koyuyor. Hayranlık uyandıracak deniz manzarası, lüks oteli, kültür ve sanat merkezi ve daha birçok özelliği ile İzmir’in yeni buluşma merkezi Evora oluyor. Toplam 7 yüksek bloktan oluşan ve 1+1’dan 6+1’e kadar uzanan daire seçenekleri ile herkes için uygun bir yaşam alternatifi sunan proje, geniş peyzaj alanı ile şehrin merkezinde huzur dolu yemyeşil bir yaşamın kapılarını açıyor. Açık ve kapalı havuzu, fitness salonu, çocuk oyun alanları, alışveriş birimleri gibi pek çok ayrıcalığın yer aldığı Evora İzmir, 1150 metrekare kapalı sosyal alanı ile aile boyu mutlu bir yaşam için sizleri bekliyor.
TUAL ASYA
İstanbul , Sancaktepe
GÖLYAKA İSTANBUL
İstanbul, Avcılar
İstanbul’un yeni yakası GÖLYAKA’da yeni bir şehir inşaa ediliyor. Sismik deprem izolatör teknolojisiyle yapılan, çoğunluğu göl manzaralı, 795 konut ve 36 ticari bağımsız bölümden oluşan GÖLYAKA İSTANBUL projesi, yatay mimarisi, büyük peyzaj ve sosyal alanlarıyla farkını yansıtıyor. Çocuk oyun parkları, bisiklet ve yürüyüş yolları, kapalı havuzu, fitness salonu, pilates odası, buhar odası, hamam, sauna gibi sosyal imkanların yer aldığı projemizde her daireye ait kapalı geniş otoparklar bulunmaktadır. 1+1 den 5+1 e kadar çeşitli, geniş teraslı ve bahçeli daire seçeneklerimiz siz müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır.
GÖKTÜRK KEMER EVLERİ
İstanbul , Eyüpsultan
Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’nde, 329.321,30 m²’lik bir alanda hayat bulan Göktürk Kemer Evleri, az katlı yatay mimarisi, yaşam alanları, doğası ve sunduğu ayrıcalıklar ile yepyeni bir başlangıcın kapılarını sizler için aralıyor. Göktürk Kemer Evleri, sadece kendi hayatınıza değil, aynı zamanda bölgeye de değer katmayı hedefliyor.
ODAK İSTANBUL
İstanbul , Bağcılar
HAYAT FLORA
İstanbul, Küçükçekmece
Tüm beklentilerinizi karşılayan yepyeni bir semt yükseliyor! Özak GYO kalitesi ve Emlak Konut güvencesi ile hayata geçen Hayat Flora, güvenle yaşayabileceğiniz, çocuklarınıza miras bırakabileceğiniz, benzersiz deniz ve göl manzarasına sahip özel bir yaşam sunuyor. %70’e varan peyzaj alanı, bahçe kullanımlı ve teraslı daireleri, cadde mağazaları, Metro ve Marmaray’a yakınlığı, sıcak komşuluk ilişkileri ve yatırım değeriyle huzurlu ve sürdürülebilir bir hayatın kapılarını aralıyor. Marmara Denizi’nin ferahlatıcı esintisi ve Küçükçekmece Gölü’nün dingin atmosferiyle Hayat Flora, maviyle iç içe, tazelik dolu bir yaşam sunuyor. Metro ve Marmaray’a yürüme mesafesinde konumlanan proje, İstanbul’un dört bir yanına hızlı ve kolay erişim sağlarken, E5 ve TEM otoyollarına yakınlığıyla şehir içi ulaşımı da zahmetsiz hale getiriyor. Üç cadde üzerinde konumlanan konutlar ve cadde mağazaları, bölgeye yeni bir dinamizm kazandırıyor. 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri, modern şehir hayatını konforla buluşturuyor.
MAJÖR GÖLYAKA
İstanbul/Avcılar
Majör Gölyaka, Avcılar’ın planlı kentleşen Gölyaka bölgesinde sembol niteliğinde bir proje olarak konumlanıyor. 711 konut ve 85 dükkanın yer aldığı Majör Gölyaka, bölgenin çekim merkezi haline gelen 122 bin metrekarelik parkın yanı başında konumlanıyor. Az katlı, yatay mimarisiyle de öne çıkan sahip Majör Gölyaka geniş peyzaj alanları ile spor ve sosyal donatı alanlarına sahip. Yürüyüş yolları, kapalı havuz, fitness salonu, pilates odası, buhar odası, hamam, sauna gibi donatıların yer aldığı Majör Gölyaka’da 1+1 ve 2+1 dairelere birer araçlık, 3+1 ve 4+1 dairelere ise ikişer araçlık otopark alanı sunuluyor. Ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve bahçeli, teraslı 4+1 tiplerinde dairelerin yer aldığı projede, dairelerin büyüklüğü ise 54 ile 264 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.
MEYDAN BAŞAKŞEHİR
İstanbul, Başakşehir
Sevdiklerinizle birlikte mutlu bir yaşamın kapılarını Başakşehir’in tam kalbinde aralayın. Sevdiklerinizle rahat nefes alabileceğiniz geniş meydanı, modern ve her detayı özenle tasarlanmış daire seçenekleri, her ihtiyaca cevap veren mağazaları, kafeleri ve restoranlarıyla değerli konumu ve ulaşım kolaylığıyla Meydan Başakşehir, mutlu bir yaşama kavuşmanız için sizi Başakşehirin kalbine davet ediyor. Başakşehir’in kalbi bu Meydan’da atacak! Meydan Başakşehir, İstanbul Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi’nde 1442/1, 1443/1 ve 1444/1 parselleri üzerinde toplam 63.474 m² alan üzerine bina edilmiştir. Konut ve ticari ünitelerden oluşur. Toplam 14 konut bloğundan oluşan proje 2+1, 3+1, 4+1,4+1 dubleks, 5+1, 5+1 dubleks, 6+1 dubleks daire tiplerinden oluşan 375 konut olarak planlanmıştır. Zemin +8 kat blok yükseklikleriyle dizayn edilmiştir. Konut sayısına göre çok geniş peyzaj alanlarına sahiptir. Keyifli zaman geçirmeniz için tasarlanmış meydanı ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için oluşturulan ticari üniteleri ile Meydan Başakşehir’de, sosyal tesis alanlarımızda en konforlu hizmeti verecektir. Sizler ve sevdikleriniz için sunduğumuz imkanlarda, sauna, kapalı yüzme havuzu, spor ve fitness salonları, geniş yeşil alanlar, yürüş alanları ve çocuklarınız için oyun alanları mevcuttur.
NEZİHPARK BAHÇEKENT
İstanbul/Başakşehir
Nezihpark Bahçekent, son zamanların yükselen değeri Başakşehir Bahçekent’te huzurlu ve güvenli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Toplam 67 bin 294 m2 proje ve yeşil alanı, mimari özellikleri, sunduğu sosyal imkânları, yanı başındaki Millet Bahçesi’nin doğası ve ulaşım kolaylığıyla nezih bir yaşam hayata geçiriliyor. Az katlı yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış geniş bahçeli ve teraslı evleri, peyzaj ve çocuk oyun alanlarıyla pek çok ayrıcalığı bir arada barındırıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan daire seçenekleri ve ticari üniteleriyle toplam 700 adet bağımsız bölümden oluşan Nezihpark Bahçekent’ in ilk etabı Emlak Konut güvencesi ve Aydur İnşaat ayrıcalığıyla, Bahçekent’te hayat buluyor.
NİDAPARK İSTİNYE
İstanbul, Sarıyer
Yüzünü İstinye Koyu’na dönmüş, sırtını İstinye tepelerine vermiş, hayallerin ve sınırların ötesine geçen Nidapark İstinye’de, ince zevklerle tasarlanan ve olağanüstü yaşam kalitesi sunan bir yaşam alanı sizleri bekliyor. Az katlı rezidans konsepti ve ince düşünülmüş mimari özellikleriyle ön plana çıkan Nidapark İstinye projesi, lüksü de yeniden tanımlıyor. 73.000 m2 üzerine kurulu 55 bloğu, 538 apart ünitesi, kapalı ve açık yüzme havuzları, fitness salonları, yaklaşık 47.500 m2 genişliğiyle bölgenin havasını değiştiren parkı ve otopark bölümleriyle, yaşam standartlarınızı en yükseğe çıkarmak için hazırlanıyor. İhtiyaç duyduğunuz her hizmetin yerine gelmesini sağlayan ve bu proje için özel olarak geliştirilen aplikasyon, evinizin kişisel asistanı olarak öne çıkıyor. %100 jeneratör sistemi ise size kesintisiz bir hayat sunuyor.
PARK YAŞAM ANTALYA
Antalya, Aksu
Emlak Konut güvencesi ve İzka İnşaat vizyonuyla hayata geçirilen projede her detay sağlıklı yaşam ve yeşil dönüşüm normlarına göre tasarlandı. Bununla birlikte Park Yaşam Antalya, Antalya’nın yeni nesil yaşam projesi olma özelliğiyle de şehir hayatına yepyeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor. Park Yaşam Antalya’da yüzme, fitness, sauna, hamam, yürüyüş gibi çeşitli aktivitelerle siz günü keyifli hale getirirken çocuklarınız su parkı ve yeni nesil çocuk oyun alanlarında oyunlar oynayabilir. Projemizde; 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 dubleks ve 5+1 dubleks seçenekleri bulunmaktadır. Konut sayısına göre geniş (45.000 m2 ) peyzaj alanına sahip olan projede, keyifli zaman geçirmeniz için tasarlanmış havuz, fitness salonu, sauna, hamam, buhar odası, yeni nesil çocuk oyun alanları, su parkı, koşu – yürüyüş parkurları, basketbol sahası, tenis kortu, dinlenme alanları ve geniş yeşil alanlar yer almaktadır. Yaşam kalitenizi arttırmak ve hayal ettiğiniz yüksek standartlara kavuşmak için uzağa gitmenize gerek yok. Yaşam boyu tatil konforunda tasarladığımız Park Yaşam Antalya’nın tadını çıkaracaksınız.
TUAL GÖLYAKA
İstanbul, Avcılar
İstanbul Avrupa Yakasında, Küçükçekmece gölünün yanı başında, 1.7 milyon m² yüz ölçüme sahip Gölyaka isimli yepyeni bir semt kuruluyor. Gölyaka’nın birinci etabındaki Tual Gölyaka, doğa ile bütünleşen yatay mimari tasarımıyla öne çıkıyor. Her dairede geniş teras alanları ya da bahçe kullanımları olan Tual Gölyaka, şehre yakın ama bir o kadar da sakin ve özgün bir yaşam sunuyor. Gölyaka’da yer alacak; kreş, sağlık tesisi, sosyal tesis, cami ve park alanları, eğitim tesisleri, alışveriş üniteleri gibi imkânlardan da yararlanma imkânı sunacak olan Tual Gölyaka, sakinlerini eksiksiz bir semt yaşamı deneyimiyle tanıştırıyor. Bulunduğunuz yerden uzaklaşmadan alışveriş yapabileceğiniz, sosyalleşeceğiniz ya da kültürel aktivitelere katılabileceğiniz alanların da tasarlandığı Gölyaka, modern yaşamın tüm ögelerini aynı bölgede, sakinleriyle buluşturuyor. Bahçeşehir’in komşusu, Küçükçekmece Gölü’nün yanı başında yer alan konumu ile geleceğin modern yaşam alanı olacak bu yeni semt, yatırımcılar için de cazip fırsatlar sunuyor. Tual Gölyaka’da 2+1’den 5+1 dublekslere kadar farklı daire seçenekleri yer alıyor. Geniş teras alanlarına sahip dairelerin yer aldığı projede, 25 m2’den 225 m2’ye kadar özel bahçe tahsisli daire seçeneklerinin yanı sıra, bahçe büyüklükleri 248 m² ile 390 m² arasında değişen, müstakil villa seçenekleri de yer alıyor.
VADİ PANORAMA
İstanbul , Kağıthane
YENİ LEVENT
İstanbul/Sarıyer
53 bin metrekare konut alanına sahip olan Yeni Levent Projesi, içerisinde okul ve geniş bir korunun da yer aldığı toplam 103 bin metrekarelik yaşam alanıyla size yepyeni bir hayat sunuyor. Yeni Levent, estetik ve fonksiyonel özelliklerle donatılan villa konforundaki geniş bahçeli daireleri ve yüksek tavanlı mimarisiyle hayata yer açıyor. Yanı başınızdaki korunun tertemiz havası teras ve balkonlarınızdan evinize ulaşıyor. Villa konforundaki bahçeli dairenizde bina girişi ve size özel müstakil giriş olmak üzere iki farklı giriş bulunuyor. Çocuklarınız bahçede oynarken sizin havuzda vakit geçirebileceğiniz bu daireler, konfor alanlarıyla fark yaratıyor. Projede yer alan teras daireler ise sahip oldukları özel havuzlarla villa konforunu terasta yaşamanızı sağlıyor.