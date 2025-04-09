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En çok satılan elektrikli araçlar belli oldu: O model rakibine 3 kat fark attı

En çok satılan elektrikli araçlar belli oldu: O model rakibine 3 kat fark attı

20:289/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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ODMD verilerine göre Mart ayında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu. Geçtiğimiz yılda en çok satılan elektrikli araç konumunda olan TOGG T1OX, zirvedeki yerini korumayı başardı. Buna göre TOGG, en yakın rakibine 3 kat fark atarak en çok satılan araç oldu. İşte en fazla tercih edilen elektrikli araçların listesi.

Dünya genelinde değişen otomobil trendleri, Türkiye pazarına da yansıyor. Yurt içinde sıfır otomobil satışlarında uzun süredir hakim konumda bulunan benzinli araçların tahtı, elektrikli ve hibrit modellere karşı sallanıyor.


Pazarın güçlü lideri olan benzinli otomobiller zirvedeki yerini, tam elektrikli ve hibrit araçlara kaptırmak üzere. Bu yılın ocak-mart döneminde, satılan tam elektrikli ve hibrit otomobillerle benzinli otomobiller arasındaki fark hızla kapanmaya devam etti.


Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine göre, TOGG T10X modeli mart ayında 3 bin 180 adet ile en çok satılan araç oldu.

TOGG T10X - 31﻿﻿80

KIA EV3 - 1077

MINI COUNTRYMAN - 1062

BMW İX1 - 639

BYD SEUL U - 639

KGM TORRES - 475


VOLVO EX40 - 515

KIA EV6 - 418

BYD ATTO3 - 407

PEUGEOT 5008 - 351

#Elektrikli araçlar
#En Çok Satılan Elektrikli Otomobil Modelleri
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