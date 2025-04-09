En çok satılan elektrikli araçlar belli oldu: O model rakibine 3 kat fark attı

Dünya genelinde değişen otomobil trendleri, Türkiye pazarına da yansıyor. Yurt içinde sıfır otomobil satışlarında uzun süredir hakim konumda bulunan benzinli araçların tahtı, elektrikli ve hibrit modellere karşı sallanıyor.





Pazarın güçlü lideri olan benzinli otomobiller zirvedeki yerini, tam elektrikli ve hibrit araçlara kaptırmak üzere. Bu yılın ocak-mart döneminde, satılan tam elektrikli ve hibrit otomobillerle benzinli otomobiller arasındaki fark hızla kapanmaya devam etti.





Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine göre, TOGG T10X modeli mart ayında 3 bin 180 adet ile en çok satılan araç oldu.