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En iyi 10 uzun yol arabası listelendi: Sıralamanın zirvesi herkesi şaşırttı

En iyi 10 uzun yol arabası listelendi: Sıralamanın zirvesi herkesi şaşırttı

12:2624/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Uygun fiyatlı, konforlu ve yakıt cimrisi otomobiller uzun yola çıkacaklar için sıralandı. Uzmanlar, özellikle başta ikinci el pazarında olmak üzere bu araçların yüksek talep gördüğünü belirtiyor. Uygun fiyatlı, yakıt tasarruflu ve uzun yolda sürüş keyfi sunan modellerin yer aldığı sıralamada ilk sıradaki araç şaşırttı.

Uzun yol performansı yüksek modellere ilgi artıyor. Yakıt tasarrufu ile konforu dengeleyen araçlar, sürücüler için öncelikli tercih haline geldi. İşte topspeed'den derlenen habere göre uzun mesafelerde hem ekonomik hem de konforlu sürüş vaat eden en iyi 10 model...

10- 2016 Chevrolet Malibu 2.5

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 7,1 L/100 km

Menzil: 687 km

Modern tasarımı ve sessiz kabiniyle dikkat çeken Malibu, yumuşak süspansiyon yapısıyla uzun yolda yormuyor. Geniş iç hacmi ve sarsıntısız motoruyla ideal bir yol arkadaşı.


9- 2020 Ford Fusıon SE

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 6,9 L/100 km

Menzil: 717 km


8- 2017 Honda Civic LX 2017

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 5,6 L/100 km

Menzil: 717 km



7- 2016 Lexus IS200t

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 7,3 L/100 km

Menzil: 727 km


6- 2017 Toyota Camry SE

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 7,1 L/100 km

Menzil: 739 km

5- 2018 acura TLX 2.4

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 7,1 L/100 km

Menzil: 746 km

4- 2017 Audi A4 2.0T FWD

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 6,4 L/100 km

Menzil: 763 km

3- 2016 Cadillac CTS 2.0 Turbo Luxury

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 7,8 L/100 km

Menzil: 764 km

2- 2018 Mazda6 2.5 Signature

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 6,7 L/100 km

Menzil: 766 km

1- 2019 Hyundai Sonata 1.6 Turbo

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 6,4 L/100 km

Menzil: 923 km


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