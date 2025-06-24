Uzun yol performansı yüksek modellere ilgi artıyor. Yakıt tasarrufu ile konforu dengeleyen araçlar, sürücüler için öncelikli tercih haline geldi. İşte topspeed'den derlenen habere göre uzun mesafelerde hem ekonomik hem de konforlu sürüş vaat eden en iyi 10 model...