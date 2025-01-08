En uzun kilometreye ulaşan araçlar belirlendi: Dayanıklılıkta üzerlerine yok ilk 5 sıra aynı ülkeden

Araba almayı düşünenler için güvenlik ve konfor kadar uzun ömürlülük de önemli bir faktör. 402 milyon araç üzerinde yapılan araştırma sonucunda en uzun kilometreye ulaşan araçlar belirlendi. İlk 5 sıranın aynı ülkeden olması dikkat çekti. İşte, uzun yıllar boyunca dayanıklılığı ve performansıyla öne çıkan modeller.
ABD merkezli iSeeCars oto şirketi, 402 milyondan fazla aracın incelendiği kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.
Ortalama bir aracın 400 bin kilometreye ulaşma şansı yüzde 8,6 olarak hesaplanırken ilk 5 sıradaki tüm araçlar aynı Japon markasına ait.
20) Honda CR-V - Yüzde 13,9
19) GMC Yukon - Yüzde 14,6
18) Nissan Titan - Yüzde 14,8
17) Toyota Highlander - Yüzde 15,7
16) Ford F-150 -Yüzde 15,8
15) GMC Sierra 1500 -Yüzde 16,1
14) Honda Accord -Yüzde 16,6
13) Honda Pilot- Yüzde 17,5
12) Chevrolet Tahoe - Yüzde 17,7
11) GMC Yukon XL -Yüzde 17,9
10) Chevrolet Silverado -1500 yüzde 18,8
9) Lexus GX -Yüzde 20,7
8) Toyota Avalon -Yüzde 22
7) Chevrolet Suburban -Yüzde 22
6) Honda Ridgeline -Yüzde 25,8
5) Toyota Highlander Hibrit -Yüzde 25,9
4) Toyota Tacoma -Yüzde 26,7
3) Toyota 4Runner -Yüzde 26,8
2) Toyota Sequoia -Yüzde 36.4
1) Toyota Tundra - Yüzde 36,6