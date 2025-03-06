GAZİRAY'da milli gurur: İlk yerli tren seti raylarda

"Yerli ve milli olarak üretilen vagonlarımız Gaziantep'e ulaştı"





Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Sakarya'dan getirilen tren seti için Başpınar İstasyonu'nda teknik incelemelerde bulunarak, raylara iniş aşamasına katıldı. Uğur, burada yaptığı konuşmada Gaziantep için çok heyecan verici bir gün olduğunu belirterek, "Bugün yerli ve milli olarak üretilen vagonlarımız Gaziantep'e ulaştı ve birazdan raylara indireceğiz. GAZİRAY bugün 10 bin kişi yolcu kapasitesiyle çalışıyor. Gaziantep, ulaşımı rahatlatacak çalışmalarına devam ediyor" dedi.