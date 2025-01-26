Osmaniye'de bir girişimci, kurduğu tesiste yetiştirdiği akreplerden sağdığı zehrin, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılması için büyük çaba sarf ediyor. Tesiste 6 bini yetişkin, 4 bini yavru 10 bin akrep besleyen Cafer Gül, ayda bir sağdığı akrep zehrini sıfırın altında 42 derecelik soğutucularda saklıyor. Bir damlası bile ölüme sebebiyet veren zehrin gramı ülkeden ülkeye değişirken 11 bin 500 dolara (392 bin TL) kadar çıkıyor. Şu an ayda 20 gram kadar üretim yapabildiğini belirten girişimci, üretim kapasitesini 50 bin akrebe kadar çıkarmayı düşünüyor.

1 /12 Osmaniye'de girişimci Cafer Gül, kurduğu tesiste yetiştirdiği akreplerden sağdığı zehri, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılması için yurt dışına satmayı hedefliyor.



2 /12 İş insanı Cafer Gül, 4 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesi üzerine yurt dışındaki örneklerinden esinlenerek Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde akrep yetiştirilen tesis kurdu.





3 /12 Tesiste 6 bini yetişkin, 4 bini yavru 10 bin akrep besleyen Gül, ayda bir sağdığı akrep zehrini sıfırın altında 42 derecelik soğutucularda saklıyor.



4 /12 Akreplerin bir kısmından ayda ortalama 20 gram zehir alan Gül, bunları ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere yurt dışına satmak için girişimlerini sürdürüyor.



5 /12 "Kapasiteyi yükseltmeyi düşünüyoruz"

Cafer Gül, yaptığı açıklamada, daha önce inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini anlattı. Arkadaşının tavsiyesi ve biraz da merakı üzerine akrep yetiştiriciliği işine girdiğini belirten Gül, Tarım ve Orman ile Sağlık bakanlıklarından gerekli izinleri alarak 1000 metrekarelik tesisi kurduğunu söyledi.



6 /12 Gül, 4 çalışanın bulunduğu tesisinde, şu an kara akrep" (Androctonus Crassicauda) ile "sarı akrep" (Leiurus abdullahbayrami) cinslerinden toplam 10 bin hayvanın bulunduğunu dile getirdi.





7 /12 Tesisindeki akreplerin ayda bir sağımını yaptıklarını anlatan Gül, elde ettikleri zehri de soğutucularda muhafaza ettiklerini belirtti.



8 /12 Akrep zehrinin ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanıldığını vurgulayan Gül, "Akrepleri, en güzel ve standartlara uygun şekilde, doğal ortamında yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu an ayda 20 gram kadar üretim yapabiliyoruz ama bu kapasiteyi yükseltmeyi düşünüyoruz. Yerimiz de olanağımız da var. Üretim kapasitemizi 50 bin akrebe kadar çıkarmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

9 /12 Gül, elde ettikleri zehri yurt dışına satmak için girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

10 /12 Akrep zehri öldürür mü? Bazı akrep türlerinin bir damla zehri bile insan vücudunun tükenmesi için yeterli olabiliyor. Akrep sokmasına karşı reaksiyon gösteren kişi hayatını kaybedebiliyor.

11 /12 Akrep zehri kaç saatte öldürür? Akrep Sokması sonrası zehirlenmeden kaynaklanan ölüm genellikle 12 ila 48 saat arasında gerçekleşir. Akrep sokmasında yapılacak ilk şey akrebin soktuğu bölgenin biraz üstünden organı bağlamaktır. Elbette bu kol ve bacaklar için geçerlidir.