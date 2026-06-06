Hafta sonu altın fiyatları: 6 Haziran 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 6 Haziran 2026 ekonomi grafiklerinde hareket ediyor. Canlı altın fiyatları 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hafta sonu olmasına rağmen yatırımcıların odağında yer alıyor. Küresel ons altın fiyatlarındaki gevşeme ve iç piyasadaki kurumsal satışların tetiklediği düşüşün detayları, yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. 6 Haziran 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar.
GRAM ALTIN ALIŞ: 6.408,30 TL
GRAM ALTIN SATIŞ: 6.409,16 TL
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Ons altın alış-satış fiyatı: 4.329,45 dolar
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış-satış fiyatı: 10.451,28 /10.625,28 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış-satış fiyatı: 42.732,14 /43.403,14 TL
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın alış-satış fiyatı: 41.694,00/42.382,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış-satış fiyatı: 20.914,49 /21.243,49 TL