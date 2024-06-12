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Ekonomi

Hangi ilde ne kadar otomobil var? TÜİK açıkladı: İşte illere göre otomobil sayısı

Lokman Özdemir
10:40 - 12/06/2024 Wednesday
Güncelleme: 10:59 - 12/06/2024 Wednesday
Yeni Şafak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 verilerine göre, illere göre otomobil sayıları açıklandı. Bu verilere göre, İstanbul en fazla otomobile sahip il olurken, onu Ankara ve İzmir takip etti. Otomobil sayısındaki artış, özellikle büyük şehirlerde trafiği ve ulaşım sorunlarını daha da belirgin hale getiriyor. Küçük ve orta ölçekli illerde de otomobil sahipliği oranları artış gösterdi, bu da bölgesel ulaşım dinamiklerinde değişikliklere neden oldu. Peki hangi ilde kaç tane araç var? İşte il il otomobil sayısı...

1/ 48

Ankara


1.870.005

2/ 48

Adana


402.174



Adıyaman


59.206

3/ 48

Afyonkarahisar


102.411


Antalya


1.466.17

4/ 48

Ağrı



9.105



Amasya



68.746

5/ 48

Bursa


629.450



Çorum


90.847



Denizli


506.642

6/ 48

Diyarbakır


66.497

7/ 48

Edirne


77.654



8/ 48

Elazığ


86.363

9/ 48

Erzincan


32.414

10/ 48

Erzurum


66.764

11/ 48

Eskişehir


192.815

12/ 48

Gaziantep


286.068

13/ 48

Giresun


49.716

14/ 48

Gümüşhane


12.287

15/ 48

Hakkari


2.346



Hatay


612.927

16/ 48

Isparta


94.310

17/ 48

Mersin



776.160

18/ 48

İstanbul


3.597.081

19/ 48

İzmir


1.822.733

20/ 48

Kars


13.105

21/ 48

Kastamonu


69.485

22/ 48

Kayseri


278.188

23/ 48

Kırklareli


67.979

24/ 48

Kırşehir


42.886

25/ 48

Kocaeli



298.261

26/ 48

Konya


415.376

27/ 48

Kütahya


116.572

28/ 48

Malatya


114.274

29/ 48

Manisa


247.951

30/ 48

Kahramanmaraş


165.961



Mardin


28.554

31/ 48

Muğla


250.320

32/ 48

Muş


10.370

33/ 48

Nevşehir


62.858

34/ 48

Niğde


55.359

35/ 48

Ordu


94.156

36/ 48

Rize


40.588

37/ 48

Sakarya


178.230

38/ 48

Samsun


222.195

39/ 48

Siirt


7.849

40/ 48

Sinop


34.954

41/ 48

Sivas


97.260 

42/ 48

Tokat


97.746

43/ 48

Trabzon


139.820

44/ 48

Tunceli


4.264

45/ 48

Şanlıurfa


103.057



Uşak


76.662

46/ 48

Van


30.045



Yozgat


52.936

47/ 48

Zonguldak


103.900

48/ 48

Aksaray : 76.447

Bayburt: 7.509

Karaman: 41.060

Kırkkale: 42.753

Batman: 18.190

Şırnak: 6.601

Bartın: 32.107

Ardahan: 4.105

Iğdır: 6.964








#Otomobil
#TÜİK
#Türkiye
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