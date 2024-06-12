Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 verilerine göre, illere göre otomobil sayıları açıklandı. Bu verilere göre, İstanbul en fazla otomobile sahip il olurken, onu Ankara ve İzmir takip etti. Otomobil sayısındaki artış, özellikle büyük şehirlerde trafiği ve ulaşım sorunlarını daha da belirgin hale getiriyor. Küçük ve orta ölçekli illerde de otomobil sahipliği oranları artış gösterdi, bu da bölgesel ulaşım dinamiklerinde değişikliklere neden oldu. Peki hangi ilde kaç tane araç var? İşte il il otomobil sayısı...
Ankara
1.870.005
Adana
402.174
Adıyaman
59.206
Afyonkarahisar
102.411
Antalya
1.466.17
Ağrı
9.105
Amasya
68.746
Bursa
629.450
Çorum
90.847
Denizli
506.642
Diyarbakır
66.497
Edirne
77.654
Elazığ
86.363
Erzincan
32.414
Erzurum
66.764
Eskişehir
192.815
Gaziantep
286.068
Giresun
49.716
Gümüşhane
12.287
Hakkari
2.346
Hatay
612.927
Isparta
94.310
Mersin
776.160
İstanbul
3.597.081
İzmir
1.822.733
Kars
13.105
Kastamonu
69.485
Kayseri
278.188
Kırklareli
67.979
Kırşehir
42.886
Kocaeli
298.261
Konya
415.376
Kütahya
116.572
Malatya
114.274
Manisa
247.951
Kahramanmaraş
165.961
Mardin
28.554
Muğla
250.320
Muş
10.370
Nevşehir
62.858
Niğde
55.359
Ordu
94.156
Rize
40.588
Sakarya
178.230
Samsun
222.195
Siirt
7.849
Sinop
34.954
Sivas
97.260
Tokat
97.746
Trabzon
139.820
Tunceli
4.264
Şanlıurfa
103.057
Uşak
76.662
Van
30.045
Yozgat
52.936
Zonguldak
103.900
Aksaray : 76.447
Bayburt: 7.509
Karaman: 41.060
Kırkkale: 42.753
Batman: 18.190
Şırnak: 6.601
Bartın: 32.107
Ardahan: 4.105
Iğdır: 6.964