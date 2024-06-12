Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 verilerine göre, illere göre otomobil sayıları açıklandı. Bu verilere göre, İstanbul en fazla otomobile sahip il olurken, onu Ankara ve İzmir takip etti. Otomobil sayısındaki artış, özellikle büyük şehirlerde trafiği ve ulaşım sorunlarını daha da belirgin hale getiriyor. Küçük ve orta ölçekli illerde de otomobil sahipliği oranları artış gösterdi, bu da bölgesel ulaşım dinamiklerinde değişikliklere neden oldu. Peki hangi ilde kaç tane araç var? İşte il il otomobil sayısı...

1 / 48 Ankara

1.870.005

2 / 48 Adana

402.174



Adıyaman

59.206

3 / 48 Afyonkarahisar

102.411

Antalya

1.466.17

4 / 48 Ağrı



9.105



Amasya



68.746

5 / 48 Bursa

629.450



Çorum

90.847



Denizli

506.642

6 / 48 Diyarbakır

66.497

7 / 48 Edirne

77.654





8 / 48 Elazığ

86.363

9 / 48 Erzincan

32.414

10 / 48 Erzurum

66.764

11 / 48 Eskişehir

192.815

12 / 48 Gaziantep

286.068

13 / 48 Giresun

49.716

14 / 48 Gümüşhane

12.287

15 / 48 Hakkari

2.346



Hatay

612.927

16 / 48 Isparta

94.310

17 / 48 Mersin



776.160

18 / 48 İstanbul

3.597.081

19 / 48 İzmir

1.822.733

20 / 48 Kars

13.105

21 / 48 Kastamonu

69.485

22 / 48 Kayseri

278.188

23 / 48 Kırklareli

67.979

24 / 48 Kırşehir

42.886

25 / 48 Kocaeli



298.261

26 / 48 Konya

415.376

27 / 48 Kütahya

116.572

28 / 48 Malatya

114.274

29 / 48 Manisa

247.951

30 / 48 Kahramanmaraş

165.961



Mardin

28.554

31 / 48 Muğla

250.320

32 / 48 Muş

10.370

33 / 48 Nevşehir

62.858

34 / 48 Niğde

55.359

35 / 48 Ordu

94.156

36 / 48 Rize

40.588

37 / 48 Sakarya

178.230

38 / 48 Samsun

222.195

39 / 48 Siirt

7.849

40 / 48 Sinop

34.954

41 / 48 Sivas

97.260

42 / 48 Tokat

97.746

43 / 48 Trabzon

139.820

44 / 48 Tunceli

4.264

45 / 48 Şanlıurfa

103.057



Uşak

76.662

46 / 48 Van

30.045



Yozgat

52.936

47 / 48 Zonguldak

103.900