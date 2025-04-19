İhracat şampiyonu belli oldu: Almanya, Romanya ve Hollanda'ya kilo kilo gönderiliyor

Biber ihracatı yüzde 18,3 arttı





Geçen yıl ocak-mart döneminde 68 milyon 446 bin dolarlık biber ihraç edildiğini, bu yıl ise aynı dönemde bu rakamın 81 milyon dolara yükseldiğini anlatan Çavuşoğlu, yüzde 18,3'lük artış gerçekleştiğini söyledi.





Çavuşoğlu, biber ihracatında ilk sırada Almanya'nın yer aldığını, bu ülkeyi Romanya, Hollanda, Polonya, Ukrayna ve Bulgaristan'ın takip ettiğini kaydetti.



