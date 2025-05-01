İki marketin kıyasıya rekabeti fiyatları aşağı çekti: Yarı fiyatına satılıyor, vatandaşlar kazanıyor

Rekabetin sadece ekmekle sınırlı kalmamasını ve diğer ürünlerde de marketlerin rekabet içerisinde daha uygun fiyata ürünler satması gerektiğini söyleyen Yaşar Yaman, "Ekmek olumlu ama bunun genele yayılması lazım. İnsanlar 2-3 firmadan alışveriş yaptıkları için maliyetler genel olarak çok artıyor. İnsanlar bundan çok rahatsız. Ekmek ise kısmen olumlu'' dedi.





Ekmek rekabeti yapan marketlerin bu fiyatları ne zamana kadar sürdüreceği ise vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi.