İkinci el araç piyasasında hem bayram hem yaz hareketliliği: Araç almanın tam zamanı

"Araç almanın tam zamanı"





Sıfır araç ile ikinci el araç piyasasındaki ara farkın yükseldiğine değinen Acıbadem, "Sıfır araçların bir gün plakası takılmış, yeni tescil yapılmış bir araç ile bayideki sıfır araç arasında çok fark var. Bu fark eskiden standart zamanda yüzde 5-6 gibi rakam aşağı düşüyordu. Plakayı taktığınız an, tescil yapıldıktan sonra şuan makas yüzde 20 ile 25 arasında. Sıfır araçlara piyasalardan dolayı sürekli zam geliyor. Bu da ikinci el araç piyasasına zam olarak tam yansımış değil, tabii burada dengeyi tamamen oturtacak olan bir nokta ise faiz. Ülkemizde faiz oranları geriye düştükçe bunun otomatik araç fiyatlarına etki yapacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar faizli mevduata paralarını yatırıyor, yani yatırıma ya da ekstralara, lükse biraz daha ara vermiş oluyor. Diğer türlü de vatandaşın imkanı yok, araç kredisiyle araç almak istiyor. Burada da faiz oranları yüksek olduğu için aracın maliyetinde ciddi bir artış oluyor. Haliyle rakamlar çok yükseldiği için vatandaş böyle geri planda durmaya çalışıyor. Araç ihtiyacı olan şu an araç almanın tam zamanı" şeklinde konuştu.