İlk arabasını alacak ailelere 'Togg desteği' yolda: Detaylar belli oldu

Ayrıca, elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5'te olma hedeflerinin ortaya konulması, söz konusu stratejilerin uygulanması, izlenmesi ve gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi, Türkiye'nin sektördeki göreli üstünlüklerini koruyabilmesi açısından kritik olarak kabul ediliyor.