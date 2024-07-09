İmzalar atıldı: Çinli otomotiv devi BYD'nin Türkiye kararı dış basında geniş yankı buldu

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Bu, Türkiye'de yabancı bir üreticiye ait ilk elektrikli araç fabrikası olacak. Tesisin 2026 yılı sonundan önce üretime başlaması ve 5 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Türkiye; Toyota, Ford, Renault ve Hyundai gibi pek çok küresel markaya üretim ve ihracat üssü olarak ev sahipliği yapıyor.



