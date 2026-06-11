İslam Memiş 'Düştükçe toplayın' dedi üstüne basa basa uyardı: Altında 10 bin lira için o tarihe dikkat

Altın fiyatlarında yaşanan ani geri çekilmeler, piyasalarda "fırtına öncesi sessizlik mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Peş peşe açıklanan kritik küresel veriler ve Ortadoğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde yön arayan yatırımcılar, düğün hazırlığı yapanlar ve borcu olanlar gözünü uzmanlardan gelecek uyarılara çevirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki bu dalgalı tabloyu "büyük bir fırsat penceresi" olarak nitelendirirken, yatırımcıların yol haritasını çizecek çok kritik tarih ve hedef fiyatları tek tek açıkladı. Peki, şu an altın almak için doğru zaman mı, yoksa pusuda bekleyenler mi kazanacak? İşte piyasalardaki ezberleri bozacak o değerlendirmeler...
Altın piyasalarındaki hareketlilik yatırımcıların, düğün hazırlığı yapanların ve altın borcu olanların odağında yer almaya devam ediyor. Altın fiyatlarında gözlemlenen son düşüşlerin ardından "Altın almak için doğru zaman mı, yoksa beklemek mi gerekiyor?" sorusu gündeme gelirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber7'ye yaptığı açıklamalarda süreci hem ekonomik hem de jeopolitik boyutlarıyla değerlendirdi.
Küresel veriler ve jeopolitik gerilimler düşüşü hızlandırdı
Altın fiyatlarında yaşanan son geri çekilmelerin temelinde küresel ekonomik verilerin ve tırmanan jeopolitik gerilimlerin yattığını belirten İslam Memiş, özellikle ABD kaynaklı gelişmelerin altını çizdi. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla birlikte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna doğru yeniden bir faiz artırımına gidebileceği yönündeki senaryolar güç kazandı. Uzman isim, bu beklentinin altın, gümüş, döviz, borsa ve kripto para piyasalarında güçlü bir satış baskısı yarattığını ve yatırımcıları para piyasalarına yönlendirdiğini ifade etti.
Öte yandan, ABD'de enflasyonun yüzde 4,2 seviyesine yükselmesinin de faiz artırımı ihtimallerini desteklediği belirtildi. Jeopolitik cephede ise pazar gecesi İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla ateşkesin bozulduğuna dikkat çeken Memiş, Ortadoğu'da artan tansiyonun piyasalardaki fiyatlamaları doğrudan etkilediğini ve altın fiyatlarındaki düşüş ivmesini hızlandırdığını vurguladı.
Düğün yapacaklar ve borcu olanlar için alım fırsatı
Ons altın fiyatının 4.020 dolar seviyelerine kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, halihazırda 4.097 dolar civarında işlem gören ons altında 3.950 ve 3.880 dolar seviyelerinin kritik teknik destek noktaları olarak takip edilmesi gerektiğini kaydetti. Ortadoğu'daki gelişmelerin piyasaların yakın takibinde olduğunu belirten uzman, ABD'nin bölgeye daha sert bir müdahalede bulunması durumunda yepyeni fiyatlamalarla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.
Tüm bu risklere rağmen, mevcut fiyat seviyelerinin altın almayı planlayanlar ve özellikle düğün yapacaklar için çok önemli bir fırsat penceresi sunduğu ifade edildi. Ocak ayında gözlemlenen sert yükselişlerin teknik veya ekonomik bir temele dayanmadığını hatırlatan Memiş, bugün yatırımcıların sürpriz bir şekilde çok daha düşük maliyetlerle alım yapma şansı yakaladığını, hızlı yükselişlerin tekrar kapıda olması nedeniyle bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Gram altında 10 bin lira hedefi korunuyor
Herhangi bir yatırım aracında mutlak dip veya zirve noktasını kestirmenin imkânsız olduğunu belirten İslam Memiş, yatırımcıların teknik seviyelere ve uzun vadeli perspektife odaklanması gerektiğini söyledi. Gram altının yaklaşık beş ay önceki seviyelerine geri döndüğünü ifade eden uzman isim, günlük fiyat hareketlerine takılıp kalmanın yanlış bir strateji olacağının altını çizdi.
Merkez bankalarının güçlü altın talebinin de sürdüğüne dikkat çeken Memiş, Çin'in yalnızca mayıs ayı içerisinde 10 tondan fazla altın alımı yaptığını hatırlatarak, bireysel yatırımcıların da benzer bir stratejik bakış açısına sahip olmalarını önerdi. Yıl sonu beklentilerinde herhangi bir revizyona gitmeyen Memiş; savaş, enflasyon, stagflasyon ve jeopolitik belirsizliklerin altını desteklemeye devam edeceğini belirterek ons altında 5.880 ile 6.000 dolar, gram altında ise 6.000 lira destek seviyesiyle birlikte 10.000 lira hedefini koruduğunu açıkladı.
2026 yılı boyunca dalgalı seyir bekleniyor
İçinde bulunduğumuz 2026 yılı boyunca piyasaların genelinde sert düşüşler ve sert yükselişlerin bir arada görüleceğini belirten Memiş, bu dalgalı seyrin sadece altın piyasasıyla sınırlı kalmayacağını aktardı. Bu noktada yatırımcılara kısa vadeli spekülatif işlemlerden uzak durmalarını ve uzun vadeli birikim anlayışını benimsemelerini tavsiye etti.
Yaşanan geri çekilmelerin kademeli bir alım fırsatı olarak okunması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, içinde bulunduğumuz dönemi "düştükçe toplama yılı" olarak nitelendirdi. Altın ve gümüş tarafında bu yıl kademeli birikim yapanların, 2027 yılının belirli bir noktasında finansal hazırlıklarını tamamlamış olacaklarını belirten uzman isim, kısa vadeli kazanç uğruna ev veya araba satarak altın almanın büyük bir hata olacağı konusunda uyardı. Finansal okuryazarlığın önemine dikkat çeken Memiş, altın ve gümüşün uzun vadeli yatırım araçları olduğunu, bu emtialara yatırım yapanların birikimlerini en az bir yıl boyunca elinde tutacak bir stratejiyle hareket etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.