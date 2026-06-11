İslam Memiş 'Düştükçe toplayın' dedi üstüne basa basa uyardı: Altında 10 bin lira için o tarihe dikkat

2026 yılı boyunca dalgalı seyir bekleniyor





İçinde bulunduğumuz 2026 yılı boyunca piyasaların genelinde sert düşüşler ve sert yükselişlerin bir arada görüleceğini belirten Memiş, bu dalgalı seyrin sadece altın piyasasıyla sınırlı kalmayacağını aktardı. Bu noktada yatırımcılara kısa vadeli spekülatif işlemlerden uzak durmalarını ve uzun vadeli birikim anlayışını benimsemelerini tavsiye etti.





Yaşanan geri çekilmelerin kademeli bir alım fırsatı olarak okunması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, içinde bulunduğumuz dönemi "düştükçe toplama yılı" olarak nitelendirdi. Altın ve gümüş tarafında bu yıl kademeli birikim yapanların, 2027 yılının belirli bir noktasında finansal hazırlıklarını tamamlamış olacaklarını belirten uzman isim, kısa vadeli kazanç uğruna ev veya araba satarak altın almanın büyük bir hata olacağı konusunda uyardı. Finansal okuryazarlığın önemine dikkat çeken Memiş, altın ve gümüşün uzun vadeli yatırım araçları olduğunu, bu emtialara yatırım yapanların birikimlerini en az bir yıl boyunca elinde tutacak bir stratejiyle hareket etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.