İstanbul’da bugün ve yarın 5 ilçede 13 saate varan su kesintisi: İSKİ duyurdu

İstanbul'un 2 ilçesinde bugün (17 Haziran 2025 Salı) içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.





İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Kadıköy ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan arızayı gidermek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre içme suyu hatlarında 600 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana geldi.





Yaşanan arıza nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı olan Barbaros Hayrettin Paşa, Bağlarbaşı, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Kazım Karabekir, Merkez, Mevlana, Sarıgöl, Yeni Mahalle, Yenidoğan, Yıldıztabya ve Şemsipaşa mahallelerine su verilemiyor.