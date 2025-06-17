İstanbul’da bugün ve yarın 5 ilçede 13 saate varan su kesintisi: İSKİ duyurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren Gaziosmanpaşa ve Kadıköy ilçelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle yarın ise planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Açıklamada su kesintilerinin 13 saate kadar süreceği kaydedildi. İşte su kesintisi yaşanacak ilçelerle ilgili duyurunun detayları…
İSKİ, 17 Haziran Salı günü sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa ve Kadıköy ilçelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintilerine gidildiğini açıkladı. Kesintilerin 13 saate kadar süreceği belirtilirken, İSKİ tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Ayrıca, 18 Haziran Çarşamba günü de planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde yaklaşık 12 saat sürecek su kesintileri olacağı duyuruldu.
İstanbul'un 2 ilçesinde bugün (17 Haziran 2025 Salı) içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.
İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Kadıköy ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan arızayı gidermek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre içme suyu hatlarında 600 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana geldi.
Yaşanan arıza nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı olan Barbaros Hayrettin Paşa, Bağlarbaşı, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Kazım Karabekir, Merkez, Mevlana, Sarıgöl, Yeni Mahalle, Yenidoğan, Yıldıztabya ve Şemsipaşa mahallelerine su verilemiyor.
İSKİ tarafından aktarılan bilgilere göre Gaziosmanpaşa'da yaşanan arızanın 17 Haziran Salı gününü, 18 Haziran Çarşamba gününe bağlayan gece saat 01:00'de giderilmesi ve bölgeye tekrardan su verilmesi planlanıyor.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Acıbadem ve Koşuyolu mahallelerinde ise içme suyu hatlarında meydana gelen, debimetre arızası nedeniyle kesinti yaşanıyor.
Sabah saatlerinde başlayan arızayı gidermek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre bölgeye saat 18:00'de su verilmesi planlanıyor.
Kadıköy ilçesinin Çağferağa ve Osmanağa mahallelerinde yaşanan su kesintisi ise içme suyu hatlarında meydana gelen 1000 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle yaşanıyor. Bölgeye tekrardan suların saat 13:30 civarında verileceği tahmin ediliyor.
18 Haziran Çarşamba günü (yarın) ise planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler şöyle:
Büyükçekmece: Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih.
Esenyurt: Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana, Piri Reis.
Beylikdüzü: Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil, Cumhuriyet.
Bu ilçelerde kesinti saatleri 10.00 - 22.00 arası olacak. İSKİ, vatandaşların tedbirli olmalarını ve su tüketimini dikkatli planlamalarını tavsiye etti. Kesintilere ilişkin gelişmeler kuruma ait resmi kanallar üzerinden takip edilebilecek.