İşte en az yakan otomobiller: 2025’in yakıt cimrileri belli oldu

Araba alacaklar dikkat. Hangi modeller daha az yakıyor? Hangi segmentte hangi araç öne çıkıyor? Hibritten dizele, benzinliden elektrikliye kadar piyasadaki en düşük yakıt tüketimine sahip otomobiller belli oldu. Hem şehir içi hem de uzun yol kullanımlarında fark yaratan bu araçlar, verimliliğiyle dikkat çekiyor. İşte en az yakan hatta yakıt cimrisi diyebileceğimiz o otomobiller...

1 /15 Yeni araç bakarken tasarrufu ön planda tutanlar için farklı segmentlerde en az yakan otomobiller belli oldu. Hibrit sistemli araçlardan kompakt sınıfa kadar çok sayıda model, düşük yakıt tüketim değerleriyle öne çıkıyor...

2 /15 En az yakan benzinli araçlar

Benzinli araçlar arasında yakıt verimliliğiyle öne çıkan modeller şu şekilde sıralanıyor:

Toyota Corolla: 100 kilometrede ortalama 5.2 litre tüketim değeriyle listenin başında geliyor.



3 /15 Hyundai i20: Ortalama 5.4 litre ile en tasarruflu modeller arasında.

4 /15 Volkswagen Polo: 5.5 litrelik tüketim değeriyle güçlü bir alternatif.

5 /15 Honda City: Hibrit destekli motoru sayesinde 5.3 litrelik ortalama sunuyor.

6 /15 Skoda Fabia: 5.6 litrelik tüketimiyle düşük yakıtlı alternatiflerden biri.

7 /15 Peugeot 208 (CVT): Otomatik şanzımanla 5.4 litre tüketim sağlıyor.

8 /15 Renault Megane: Sedan kategorisinde 5.7 litreyle dikkat çeken verimlilik sunuyor.

9 /15 Fiat Egea: 5.8 litrelik tüketimiyle bütçe dostu seçenekler arasında yer alıyor.

10 /15 Hibrit araçlarda öne çıkan model: Toyota Corolla Hybrid

Elektrikli motorla benzinli motoru bir araya getiren hibrit teknolojisi, özellikle şehir içi kullanımda avantaj sağlıyor.

Toyota Corolla Hybrid, ortalama 100 kilometrede 3.5 ila 4 litre arasında yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. Hem içten yanmalı motorun gücünü hem de elektrikli motorun tasarrufunu sunan bu model, dengeli performansıyla dikkat çekiyor.



11 /15 Kompakt benzinli seçenek: Hyundai i20

Kompakt yapısıyla öne çıkan Hyundai i20, özellikle şehir içi sürüşler için ekonomik bir alternatif oluşturuyor. Motor hacmine bağlı olarak 100 kilometrede 4 ila 5 litre arasında yakıt tüketen bu model, günlük kullanımda ideal bir tercih olarak gösteriliyor.

12 /15 Hafif yapı ve verimli motor: Citroën C3

Modern motor teknolojisi ve hafif yapısıyla Citroën C3, kilometre başına düşük maliyetli sürüş vaat ediyor. Dizel versiyonlarında da düşük tüketim değerlerine ulaşan C3, şehir içi ve şehir dışı kullanımda dengeli bir performans sunuyor.



13 /15 Dizel araçlar: Uzun yolda en ekonomikler

Dizel motorlu araçlar, özellikle uzun mesafelerde daha düşük tüketim değerleriyle öne çıkıyor: Peugeot 208 1.5 BlueHDi: 100 kilometrede ortalama 3.8 litre tüketimiyle dikkat çekiyor. Renault Clio 1.5 dCi: Şehir içinde 4.2, şehir dışında 3.6 litre ile dengeli tüketim sağlıyor. Volkswagen Polo 1.6 TDI: Ortalama 4.1 litre ile öne çıkıyor. Ford Fiesta 1.5 TDCi: Şehir içi 4.1, şehir dışı 3.7 litre ile tasarruflu seçeneklerden. Skoda Fabia 1.6 TDI: Ortalama 4 litre tüketim değeriyle uzun yolda verimlilik sağlıyor.



14 /15 2025’in En az yakan sıfır modelleri

Yeni nesil motor teknolojileriyle donatılmış sıfır araçlar arasında hibrit ve elektrikli modeller başı çekiyor. Özellikle: Fiat Egea Hibrit, Toyota Corolla Hybrid, Honda City, yakıt tüketimi açısından 100 kilometrede 3.5 ila 4.5 litre aralığında değerler sunarak sürücülerin ilgisini çekiyor. Ayrıca Renault Clio E-Tech (4.1 L) ve Peugeot 208 Active (4.3 L) gibi B segmenti araçlar da hem performans hem tasarruf açısından üst sıralarda yer alıyor. C segmentinde ise Corolla ve Hyundai i30 dikkat çeken ekonomik seçenekler arasında.

