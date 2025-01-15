ÖTV'siz araç alımlarında yeni dönemin başlamasıyla birlikte araçlarda yerlilik şartı yüzde 20'den yüzde 40'a yükseltildi. Bu durum ÖTV'siz araç alımından faydalanacak bir çok kişinin "Yüzde 40 yerli araçlar listesi"ni araştırmasına neden oldu. Peki ÖTV'siz alınabilecek otomobiller hangileri? Ocak ayı otomobil kampanyaları ile birikte ÖTV'siz alınabilecek modeller ve fiyatları da belli oldu.Yeni dönemde 6 markanın 11 modeli ÖTV'siz olarak alınabilecek. İşte yüzde 40 yerli araç listesi ve ÖTV'siz araç fiyatı...

1 /15 5 yıllık yasak 10 yıla çıkarıldı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bugün itibariyle yürürlüğe giren düzenemeyle engelli araçlarında 5 yıl satış yasağı 10 yıla çıkarıldı. Düzenlemenin resmileştiği tarihten önce araç alanlar 5 yıldan sonra cezasız satabilecek. Ancak bu kişilerin yeniden araç alımı için 10 yıl beklenmesi gerekecek.



2 /15 Yerlilik oranı yüzde 40 oldu Engelli araçlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulama genel tebliğinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde engellilerin alabileceği araçların en az yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı.







3 /15 ÖTV'siz araç fiyatında tavan tutar 2,2 milyon lirayı aştı 2024 yılında 1 milyon 561 bin lira olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araçlarda tavan tutar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93'lük artışla 2 milyon 247 bin 114 lira olarak belirlenmişti.



4 /15 Yeni dönemde 6 farklı markanın 11 modeli ÖTV'siz olarak alınabilecek. İşte ÖTV muafiyetli, yüzde 40 yerli araçlar listesi...



5 /15 Togg T10X Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg T10X, tamamen elektrikli bir SUV olup, gelişmiş batarya teknolojisi ve uzun menzil sunar.





6 /15 Toyota CH-R Kompakt bir Crossover olan Toyota CH-R, şık tasarımı ve hibrit motor seçeneğiyle verimli bir sürüş deneyimi sunar.





7 /15 Hyundai Bayon Hyundai Bayon, küçük boyutlarına rağmen geniş iç mekan ve modern güvenlik özellikleriyle şehir içi kullanım için ideal bir Crossover'dır.







8 /15 Hyundai i20 Hyundai i20, kompakt bir hatchback olup, gelişmiş multimedya sistemi ve ekonomik yakıt tüketimiyle dikkat çeker.





9 /15 Hyundai i10 Hyundai i10, küçük bir şehir aracı olarak kompakt boyutları ve çevik sürüş özellikleriyle şehirdeki yoğun trafikte rahat bir kullanım sunar.





10 /15 Ford Tourneo Custom Geniş iç hacmi ve çoklu yolcu kapasitesiyle aileler ve ticari amaçlar için ideal olan bir van modelidir.



11 /15 Ford E-Transit Elektrikli Ford E-Transit, ticari kullanım için uygun olup, sıfır emisyonlu sürüş ve geniş taşıma kapasitesiyle çevre dostudur.





12 /15 Ford Transit Geniş yük alanı ve güçlü motor seçenekleriyle ticari taşımacılık ve iş kullanımı için popüler bir van modelidir.



13 /15 Fiat Fiorino Küçük bir ticari araç olup, dar alanlarda bile manevra yapabilen kompakt boyutları ve pratik yük taşıma kapasitesi sunar.





14 /15 Fiat Egea Cross SUV tarzı tasarımıyla şehir içi ve hafif off-road kullanım için uygun, geniş iç mekan ve modern donanımlara sahip bir modeldir.

