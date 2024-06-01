İzmir'de klasik otomobil şöleni: Barış Manço'nun aracı da sergileniyor

Şenliğe İzmir dışında 5 ilden katılım olduğunu aktaran Turşak, "10'ar, 20'şer araba olarak geldiler. İzmir içinden ve ilçelerden çok büyük katkı var. Bu yıl Urla'da yapalım dedik. Ortalama 150 araba var. En eskisi 1936 model. 1970'li yıllara kadar otomobiller var." dedi.