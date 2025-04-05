"Yüksekten korkmam ama malzemenin havada sallanması başta beni endişelendirdi"





Düzgün, mesleğe başlama sürecini ve yaşadığı deneyimleri anlattı. Hiç aklında olmayan vinç operatörlüğünün babasının önerisiyle ilgisini çektiğini belirten Düzgün, "Babam pompa beton operatörü. Kule vinç operatörlüğü üzerine konuşurken bir şaka gibi geçmişti ama zamanla araştırdım ve yapabileceğime inandım. Sonra eğitim aldım ve bu mesleğe adım attım." dedi.





Düzgün, eğitim sürecinde bazı teknik zorluklarla karşılaştığını ifade ederek, ilk başlarda kanca sallantısını kontrol etmekte zorlandığını, çalışma sahasında herkesin işi hızlı ilerletmek istemesinin de kendisinde baskı oluşturduğunu söyledi.







