Son yıllarda kira fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle kiracı ve ev sahipleri arasında tahliye davalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, kiracıları tahliye süreci konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Birçok kiracı, tahliye süreciyle ilgili prosedürleri bilmeden veya yanlış uygulayarak risk altına girebiliyor. Özellikle evin anahtarının teslim edilmesi gibi detayların doğru şekilde yerine getirilmemesi durumunda kiracılar, fazladan kira ödemek zorunda kalabiliyorlar. Kiracılar, evden çıktıklarında anahtarların teslim edildiğine dair yazılı ve imzalı bir belge almalı. Peki mülk sahipleri imza atmaktan kaçınırsa ne yapılmalı? İşte detaylar...

1 / 15 Son yıllarda ekonomi gündeminin en tartışmalı konularından biri, kiralardaki dramatik artışlar oldu. Bu aşırı zamların önüne geçmek için uzun bir süre yüzde 25 artış sınırı uygulandı.

2 / 15 Fakat birçok ev sahibi, mevcut kiracısını çıkararak evini daha yüksek bir kira bedeliyle yeniden kiralamak için çeşitli yöntemler araştırıyor.



3 / 15 Kira artışında yüzde 25'lik sınır da Temmuz ayı itibariyle sona erdi. Yeni dönemde kira artışı TÜFE oranına göre belirlenecek.



4 / 15 Kiracılar, bütçelerine uygun bir konut bulmakta zorlandıkları için oturdukları evi değiştirmek istemiyorlar. Bu durum, ev sahibi ve kiracılar arasında fahiş kira zamlarıyla ilgili tahliye ve anlaşmazlık sorunlarına yol açıyor. Bazı durumlarda ise kiracılar, evden ayrılmalarına rağmen can sıkıcı bazı sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor.



5 / 15 Uzmanlar, kiracıların ev sahipleriyle yaşayabilecekleri olası anlaşmazlıklardan korunmaları için evden ayrılırken anahtar teslimi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

6 / 15 Kiracılar, evden çıktıklarında anahtarların teslim edildiğine dair yazılı bir belge almalıdır. Bu tutanak, kiracının kiraladığı daire veya iş yerinden resmi olarak ayrıldığını kanıtlamada önemli bir role sahip.



7 / 15 İspat etme yükümlülüğü var

Anahtar teslim tutanağı düzenlenmediği takdirde, kiracı kiralanan yerden çıkmış olsa bile ev sahibi tarafından ileri sürülebilecek kira taleplerine maruz kalabilir. Çünkü yasal olarak kiracının, kiralananı geri verdiğini ispat etme yükümlülüğü bulunmakta.



8 / 15 Bu nedenle, kiraladığınız daire veya iş yerinden ayrılırken mutlaka anahtar teslim tutanağı hazırlamak ve her iki tarafın da imzasını içeren belgeyi saklamak önemli.



9 / 15 Mülk sahibi imzalamazsa ne yapılmalı?

Eğer mülk sahipleri anahtar teslim tutanağına imza atmaktan kaçınıyorlarsa, bu durumu çözmek için yasal yollar bulunmaktadır.

10 / 15 Sulh Hukuk Mahkemesine dava açmak: Anahtar teslim etmek için bir yer tespiti yapılması için sulh hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz.

11 / 15 Mahkeme, mülk sahibinin anahtar teslimi için bir süre ve yer belirlemesini talep edebilir. Bu süreç, kiracının haklarını koruması ve yasal çerçevede işlem yapabilmesi için önemlidir.

12 / 15 Kiracı haklarını koruma: Kiracılar, kiracı olarak sahip oldukları haklarını korumak için yasal yolları kullanabilirler.

13 / 15 Kiracı, kira sözleşmesine uygun davranıyor ve kira borcunu ödüyorsa, anahtar teslimi konusunda yasal dayanakları bulunmaktadır. Gerekirse bir avukattan veya hukuk danışmanından destek alarak haklarını savunabilirler.

14 / 15 Bu yollar, kiracıların anahtar teslimi konusunda karşılaşabilecekleri sorunları çözmelerine yardımcı olabilir.

