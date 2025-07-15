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Konut alacaklar dikkat: Fiyatı 16 bin TL'den başlıyor, işte İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri

Konut alacaklar dikkat: Fiyatı 16 bin TL'den başlıyor, işte İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri

17:0315/07/2025, Tuesday
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Kimi kiralık bakıyor, kimi satın almak istiyor... Ev sahibi olmak isteyen herkes, bir yandan konut kredisi faizlerini takip ederken diğer yandan İstanbul’daki semt bazlı fiyat değişimlerini inceliyor. Aynı şehirdeki farklı bölgelerde milyon liralık farklarla satılan daireler, tercihleri doğrudan etkiliyor. İşte İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri ve metrekare fiyatları...

Yapılan son analizler,  İstanbul’un konut haritasını, ortaya çıkardı. İşte metrekare metrekare fiyatlar...


Beşiktaş zirvede


İstanbul’un en yüksek konut fiyatlarına sahip ilçesi Beşiktaş oldu. İlçede ortalama metrekare fiyatı 105 bin liranın üzerine çıktı.

 Beşiktaş’ı Sarıyer (92 bin TL) ve Kadıköy (80 bin TL) izliyor. Bu üç ilçe, İstanbul’da metrekare bazında en yüksek fiyatların görüldüğü bölgeler olarak öne çıkıyor.


Uygun fiyat arayanların adresi


Diğer yandan, İstanbul’un bazı ilçeleri daha ulaşılabilir fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Arnavutköy’de metrekare fiyatı ortalama 15 bin 600 TL seviyesinde. Esenyurt’ta bu rakam 16 bin 700 TL, Sancaktepe’de ise yaklaşık 20 bin TL olarak ölçüldü. Bu bölgeler, özellikle bütçesini zorlamak istemeyenler için alternatif oluşturuyor.


Gözler yüksek faizlerde


Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 3’lerde seyretmesi, birçok kişinin alım kararını ertelemesine neden oluyor. Ancak uzmanlar, olası bir faiz indiriminin talebi yeniden artırabileceğini belirtiyor. Faizlerin geri çekilmesiyle özellikle orta gelir grubunda ciddi bir hareketlilik yaşanabileceği öngörülüyor.


Yeni projeler dikkat çekiyor


Gelişmekte olan bölgelerdeki yeni konut projeleri de ilgi görüyor. Altyapısı tamamlanan ve ulaşım imkânları artan bölgelerdeki yeni yapılar, hem yatırımcıların hem de ailelerin radarına girmiş durumda. Uzmanlar, sadece fiyatlara değil, yaşam kalitesine, ulaşım olanaklarına ve sosyal çevreye de dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

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