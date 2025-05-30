Kurban pazarının şampiyonu oldu: 1 ton 200 kiloluk dana 420 bin TL'ye alıcı buldu

Erdal Kavun, üç yıldır üst üste pazarın en büyük kurbanlıklarını kendilerinin yetiştirdiğini dile getirerek, yetiştirme sürecinin oldukça meşakkatli olduğunu vurguladı. "Buzağı olarak alıyoruz, iki buçuk yıl boyunca emek veriyoruz, özen gösteriyoruz" diyen Kavun, simental cinsinin damızlık için özel olarak yetiştirildiğini ve bu hayvanları her yıl pazara özel olarak getirdiklerini, kısa sürede de satıldığını ekledi.