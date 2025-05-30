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Kurban pazarının şampiyonu oldu: 1 ton 200 kiloluk dana 420 bin TL'ye alıcı buldu

Kurban pazarının şampiyonu oldu: 1 ton 200 kiloluk dana 420 bin TL'ye alıcı buldu

15:4330/05/2025, Cuma
IHA
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Gaziosmanpaşa Alibeyköy'de kurulan kurban pazarı bu yıl da geleneği bozmadı ve pazarın en büyük kurbanlığı 1 ton 200 kilogramlık simental cinsi dana 420 bin TL'ye satıldı. Hayvanın sahibi Erdal Kavun, bu yıl da pazarın şampiyon hayvanını kendisinin getirdiğini 12 yıldır aynı kişi tarafından alındığını belirtti.

Gaziosmanpaşa Alibeyköy'de kurulan kurban pazarının en büyük kurbanlığı, 1 ton 200 kilogramlık simental cinsi dana oldu. Pazarın şampiyonu olan dana 12 yıldır ayni kişi tarafından 420 bin TL'ye satın alındı.

Erdal Kavun, üç yıldır üst üste pazarın en büyük kurbanlıklarını kendilerinin yetiştirdiğini dile getirerek, yetiştirme sürecinin oldukça meşakkatli olduğunu vurguladı. "Buzağı olarak alıyoruz, iki buçuk yıl boyunca emek veriyoruz, özen gösteriyoruz" diyen Kavun, simental cinsinin damızlık için özel olarak yetiştirildiğini ve bu hayvanları her yıl pazara özel olarak getirdiklerini, kısa sürede de satıldığını ekledi.

Kavun, bu büyük tosunun her yıl aynı kişi tarafından yaklaşık 12 yıldır satın alındığını belirterek, "Biz buraya hem ticaret hem de insanlarımıza faydalı olmak için geliyoruz" dedi.

Kurbanlık hayvan yetiştiriciliğinin zorlu bir süreç olduğunu da anlatan Erdal Kavun, hayvanların pazara gelmeden 4 ay önce kan tahlillerinin yapıldığını ve ahırların karantinaya alındığını ifade etti. Ayrıca, nakliye, çadır ve yem masrafları gibi giderlerin hayvanların fiyatına yaklaşık 20 bin TL eklenmesine neden olduğunu belirtti.

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