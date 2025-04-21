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Kurbanlık fiyatları belli oluyor: Geçen yıla göre değişiklik var mı?

Kurbanlık fiyatları belli oluyor: Geçen yıla göre değişiklik var mı?

15:1921/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
IHA
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Kurban Bayramı yaklaşılırken kurbanlık fiyatları belli oluyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi piyasalarda kurban telaşı başladı. Vatandaşlar fiyatları merak ederken büyükbaş besi hayvan üreticileri fiyatlarda geçen yıla oranla fazla değişiklik olmadığını söyledi.

Türkiye'de tarım ve hayvancılık alanında önde gelen yerlerin başında olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kurban fiyatları belli olmaya başladı.

Büyükbaş hayvan üreticisi Hakan Yıldız, geçen yıla oranla bu yıl kurban fiyatlarında büyük bir artış bulunmadığını söyledi.

Yıldız, "Biz çiftliğimizde kendi yetiştirdiğimiz hayvanları kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle baktığımız için çok da büyük bir artış yaşanmıyor. Üreticinin zarar ettiği söylenemez. Herkes dilediğince üretim yapabilir. Herkes kurbanlığını alabilir fiyatlar gayet normal seviyededir" dedi. 

Yıldız, bu yıl kurbanlık fiyatlarının ortalama hisse başı 25 bin lira ve 45 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

Yıldız, "Kurban alırken hayvanların sağlıklı olmasına özen göstermeliyiz. Halkımız mümkünse açık besi çiftliklerinden alışveriş yapsınlar. İki yaşını geçmiş olması kapak açması dediğimiz tabir var. Kuyruğunun tam, gözlerinin görüyor olması gerekir. Eğer kurbanlık hayvanın anneden doğma boynuzsuz değilse boynuzlu olması gerekir" diye konuştu.

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