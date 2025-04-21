Yıldız, "Biz çiftliğimizde kendi yetiştirdiğimiz hayvanları kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle baktığımız için çok da büyük bir artış yaşanmıyor. Üreticinin zarar ettiği söylenemez. Herkes dilediğince üretim yapabilir. Herkes kurbanlığını alabilir fiyatlar gayet normal seviyededir" dedi.