Premium otomobil üreticisi Lexus'un tamamen yeni elektrikli D/E-SUV modeli RZ 450e de, temmuz boyunca devam edecek "Online Rezervasyona Özel Yaz Fırsatları" ile sunuluyor. Elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen platform üzerine yapılan RZ 450e SUV modeli, markanın sürüş deneyimini, yüksek performansını ve kalitesini yüzde 100 elektrikli bir modelde bir araya getiriyor.



