En düşük emekli aylığı 17 bin TL’ye yaklaşıyor





Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyonun yüzde 16,94 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, bu orana göre emekli maaşlarında da ciddi artışlar öngörülüyor. Mevcut durumda 14 bin 469 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, Temmuz itibarıyla yaklaşık 16 bin 901 TL seviyesine yükselebilir.





Gözler Meclis’te





Beklenen artışın hayata geçirilebilmesi için Meclis’ten geçecek yasal düzenleme gerekiyor. Hükümetin, TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı enflasyon verisinin ardından torba yasa teklifiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunum yapması ve teklifin kısa sürede yasalaşması planlanıyor.