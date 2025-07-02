Milyonların merakla beklediği gün geldi çattı. TÜİK, 3 Temmuz Perşembe sabahı açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranını da netleştirecek. Sosyal destek kalemleri dahil birçok ödeme bu oran doğrultusunda artacak. Temmuz zammı, sadece maaşları değil; dul ve yetim aylıkları, engelli ve yaşlı yardımları gibi ödemeleri de doğrudan etkileyecek.
Memur ve emekliler yarını bekliyor, nefesler tutuldu. TÜİK’in açıklayacağı haziran enflasyon oranıyla birlikte Temmuz zamları belli olacak. 16,5 milyon emekli ve 4 milyon memurun gelirini etkileyecek bu gelişme, sosyal yardımların da yeniden hesaplanmasını sağlayacak. En düşük emekli maaşının 17 bin TL’ye yaklaşması beklenirken, gözler aynı zamanda Meclis’ten çıkacak yasal düzenlemelere çevrildi.
Haziran enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından perşembe günü açıklanacak. Memur ve emeklinin yılın ikinci yarısına ilişkin alacağı zam da belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu verileri 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam, netlik kazanacak.
5 aylık verilere göre memur ve emeklisinin hesaplanan zammı yüzde 14,01, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ise 15,09. Bu oranlara haziran enflasyonu da eklenecek.
Yapılacak zamdan yaklaşık 16 buçuk milyon emekli etkilenecek. 4 milyon memurun da yılın ikinci yarısına ilişkin zammı belli olacak.
Memur zammından hangi kalemler etkilenecek?
Yeni zam oranı birçok kalemi de etkileyecek. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi farklı sosyal destek ödemelerinin tutarı artacak. Engelli aylıkları da yeni zam ile birlikte güncellenecek. Dul ve yetim aylıkları da yükselecek.
Memur ve emekli nefesini tuttu yarını bekliyor! İşte masadaki zam oranları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri 3 Temmuz Perşembe günü açıklayacak. Memur ve emeklinin temmuz zammı, yarın açıklanacak haziran enflasyonuyla netleşecek. Zam oranı, sosyal yardım ödemelerini de artıracak. İşte milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün ile ilgili tahmin edilen zam oranları...
En düşük emekli aylığı 17 bin TL’ye yaklaşıyor
Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyonun yüzde 16,94 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, bu orana göre emekli maaşlarında da ciddi artışlar öngörülüyor. Mevcut durumda 14 bin 469 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, Temmuz itibarıyla yaklaşık 16 bin 901 TL seviyesine yükselebilir.
Gözler Meclis’te
Beklenen artışın hayata geçirilebilmesi için Meclis’ten geçecek yasal düzenleme gerekiyor. Hükümetin, TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı enflasyon verisinin ardından torba yasa teklifiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunum yapması ve teklifin kısa sürede yasalaşması planlanıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,94 zam beklentisi
Öngörülen haziran enflasyonu doğrultusunda SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,94 oranında zam alacak. Bu oran baz alındığında bazı maaş artışları şu şekilde olacak:
15.000 TL maaş → 17.541 TL
20.000 TL maaş → 23.388 TL
25.000 TL maaş → 29.235 TL
30.000 TL maaş → 35.082 TL
Bu artış, yaklaşık 3,7 milyon emeklinin maaşına yansıyacak ve önemli bir iyileştirme sağlayacak.
Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 15,85 zam
Memur maaşlarına yapılacak zam ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı birleşimiyle hesaplanıyor. Eğer haziran ayı enflasyonu yüzde 1,61 olarak açıklanırsa, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10,33 olacak. Bu orana yüzde 5 toplu sözleşme zammı eklenerek toplam zam oranı yüzde 15,85’e ulaşıyor.
Güncellenen memur maaşları
En düşük memur maaşı: 45.527 TL → 52.543 TL
En düşük memur emeklisi: 19.617 TL → 22.726 TL
Meslek meslek memur maaşları:
Öğretmen 1/4: 52.906 TL → 61.291 TL
Uzman Öğretmen 1/4: 58.643 TL → 67.937 TL
Polis Memuru 8/1: 58.910 TL → 68.247 TL
Uzman Doktor 1/4: 109.126 TL → 126.422 TL
Hemşire 5/1: 53.437 TL → 61.937 TL
Mühendis 1/4: 67.653 TL → 78.376 TL
Şube Müdürü 1/4: 66.329 TL → 76.842 TL
Teknisyen 11/1: 47.195 TL → 54.675 TL
Haziran enflasyonu ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon farkları her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Yani, Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
Yarın Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca vatandaşın maaş ve geçim planları da şekillenecektir
MERKEZ BANKASI 2025 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ YAYIMLANDI!
TCMB başta olmak üzere reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonel kişilerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleşen haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e kadar geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ayın ardından yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.