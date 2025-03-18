Örnek bir başarı hikayesi: Önce eğitim aldı, sonra kendi dikimevini kurdu

"Hiç hesapta yokken bu işyerini açtım ve şimdi kendi paramı kazanıyorum"





Funda Sayoğlu, Büyükşehir Belediyesinin Giyim Üretim Teknolojileri Kursunu sosyal medyada gördüğünü ve çok heyecanlandığını anlatarak, "Biliyorum ki, işin arkasında Büyükşehir Belediyesi varsa gerçekten çok güzel bir projedir. Kursa gittim ve hibe programından yararlandım, makinalar aldım. Hiç hesapta yokken, bu işyerini açtım. Şimdi çalışıyor ve kendi paramı kazanıyorum, çok mutluyum. Bu sektörde makinalar, kumaşlar çok pahalı. Hibe programı olmasaydı, ben cesaret edemezdim. Çünkü gerçekten çok maliyetli. Hibe programı sayesinde 4 tane makinamı, ütümü, ütü masamı ve birçok ufak tefek malzeme aldım. Bunun bana çok fazla artısı oldu" dedi.





Sayoğlu, daha önce temel bilgileri bildiğini, fakat daha profesyonel hale gelmek için kursa katıldığını söyledi. Kursa başladığı ilk gün makineleri görünce çok şaşırdığını ve her şeyi çok kaliteli bulduğunu söyleyen Sayoğlu, "Hiçbir şey yapmadan evimde oturuyorken, birkaç ay sonra böyle bir şey yapmak gerçekten çok kıymetli bir şey. Bunu Büyükşehir Belediyesi sayesinde başardım. Ben yaz döneminde orada eğitim gördüm. İçeceğimizden gıdamıza kadar her şey düşünüldü. Bu bile değer gördüğümüzü gösteriyor" diye konuştu.