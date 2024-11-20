Otomobil alacaklar dikkat: En çok hangi marka ve renkler tercih ediliyor?

TÜİK, ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,3 artarak 209 bin 401'e yükseldi. Peki ekim ayında en çok hangi markan aracın trafiğe kaydı yapıldı ve hangi renk otomobil tercih edildi.

1 /35 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,3 artarak 209 bin 401'e yükseldi. Söz konusu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 49 artışla 3 bin 844'e çıktı. Böylece trafikteki taşıt sayısı, ekimde 205 bin 557 artış kaydetti.

2 /35 Trafiğe kayıtlı araç sayısı 30,9 milyon oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,87 artarak 28 milyon 365 bin 819'dan 30 milyon 883 bin 668'e yükseldi.

3 /35 Ekimde 74 bin 636 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Trafiğe kaydı yapılan otomobiller şöyle:

4 /35 Yüzde 11,6'sı Renault,

5 /35 yüzde 10,5'i Volkswagen,

6 /35 yüzde 8'i Hyundai,

7 /35 yüzde 7,7'si Fiat,

8 /35 yüzde 5,4'ü Toyota,

9 /35 yüzde 4,6'sı Skoda,

10 /35 yüzde 4,5'i Peugeot,

11 /35 yüzde 4,4'ü Nissan,

12 /35 yüzde 4,4'ü Opel,

13 /35 yüzde 3,7'si Mercedes-Benz,

14 /35 yüzde 3,4'ü Citroen,

15 /35 yüzde 3,2'si BMW,

16 /35 yüzde 3,1'i Audi,

17 /35 yüzde 2,8'i Dacia,

18 /35 yüzde 2,8'i Ford,

19 /35 yüzde 2,4'ü Honda,

20 /35 yüzde 2,3'ü Kia,

21 /35 yüzde 2'si Chery,

22 /35 yüzde 1,2'si Seat,

23 /35 yüzde 1,2'si MG,

24 /35 yüzde 10,8'i diğer markalar.

25 /35 Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?





Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin;

26 /35 yüzde 38,6'sının gri,

27 /35 yüzde 26'sının beyaz,

28 /35 yüzde 13'ünün siyah,

29 /35 yüzde 11,1'inin mavi,

30 /35 yüzde 5,9'unun kırmızı,

31 /35 yüzde 2,9'unun yeşil,

32 /35 yüzde 0,8'inin turuncu,

33 /35 yüzde 0,8'inin sarı,

34 /35 yüzde 0,5'inin kahverengi