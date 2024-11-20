Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Otomobil alacaklar dikkat: En çok hangi marka ve renkler tercih ediliyor?

Otomobil alacaklar dikkat: En çok hangi marka ve renkler tercih ediliyor?

Halil Akkoç
12:5420/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TÜİK, ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,3 artarak 209 bin 401'e yükseldi. Peki ekim ayında en çok hangi markan aracın trafiğe kaydı yapıldı ve hangi renk otomobil tercih edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,3 artarak 209 bin 401'e yükseldi. Söz konusu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 49 artışla 3 bin 844'e çıktı. Böylece trafikteki taşıt sayısı, ekimde 205 bin 557 artış kaydetti.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 30,9 milyon oldu


Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,87 artarak 28 milyon 365 bin 819'dan 30 milyon 883 bin 668'e yükseldi.

Ekimde 74 bin 636 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı


Trafiğe kaydı yapılan otomobiller şöyle:

Yüzde 11,6'sı Renault, 

yüzde 10,5'i Volkswagen, 

yüzde 8'i Hyundai,

yüzde 7,7'si Fiat, 

yüzde 5,4'ü Toyota, 

yüzde 4,6'sı Skoda,

yüzde 4,5'i Peugeot,

yüzde 4,4'ü Nissan,

yüzde 4,4'ü Opel, 

yüzde 3,7'si Mercedes-Benz,

yüzde 3,4'ü Citroen,

yüzde 3,2'si BMW, 

yüzde 3,1'i Audi, 

yüzde 2,8'i Dacia, 

yüzde 2,8'i Ford,

yüzde 2,4'ü Honda, 

yüzde 2,3'ü Kia,

yüzde 2'si Chery,

yüzde 1,2'si Seat, 

yüzde 1,2'si MG, 

yüzde 10,8'i diğer markalar.

Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?




Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin;

yüzde 38,6'sının gri,

yüzde 26'sının beyaz, 

yüzde 13'ünün siyah, 

yüzde 11,1'inin mavi, 

yüzde 5,9'unun kırmızı,

yüzde 2,9'unun yeşil,

yüzde 0,8'inin turuncu, 

yüzde 0,8'inin sarı, 

yüzde 0,5'inin kahverengi

ve yüzde 0,4'ünün diğer renklerde olduğu belirlendi.

#TÜİK
#Otomobil
#Mercedes
#Kia
#BMW

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye 24 bin TL'ye kadar ödeme için liste açıklandı