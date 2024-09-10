Otomobil devi 1,5 milyon aracını geri çağıracak: Kritik hata tespit edildi

Şirket, 2024 mali yılına ilişkin beklentilerinde düzenlemeye gitti.





Bu kapsamda, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracının etkilendiğini ve geri çağrılacağını duyuran şirket, garanti maliyetlerinde de artış görüleceğini açıkladı.