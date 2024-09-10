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Ekonomi

Otomobil devi 1,5 milyon aracını geri çağıracak: Kritik hata tespit edildi

22:06 - 10/09/2024 Salı
AA

Münih merkezli otomobil üreticisi BMW Group, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracını geri çağıracağını duyurdu.

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Şirket, 2024 mali yılına ilişkin beklentilerinde düzenlemeye gitti.


Bu kapsamda, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracının etkilendiğini ve geri çağrılacağını duyuran şirket, garanti maliyetlerinde de artış görüleceğini açıkladı. 

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Açıklamanın ardından, BMW'nin hisselerindeki düşüş yüzde 11'i aştı.

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BMW, ayrıca Çin'deki talebin durağanlaşması nedeniyle satışlarının etkilendiğini ve tüketici talebinin zayıf kaldığını bildirdi.

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BMW'deki sorunlar, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'daki Volkswagen'deki kriz ve ülkedeki sanayisizleşme riskine yönelik uyarıların arttığı bir dönemde yaşanıyor.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirirken, şirket 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandırılacağını teyit etti.

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#BMW
#Otomobil
#Fren
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