Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?

TÜİK, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 232 bin 401'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de açıklandı.

1 / 13 Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

2 / 13 Buna göre, mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 232 bin 401'e yükseldi.

3 / 13 TÜİK verilerine göre, ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle:

4 / 13 Gri

Adet: 168 bin 341 Yüzde 38,9'u gri



5 / 13 Beyaz

Adet: 108 bin 425 Yüzde 25'i

6 / 13 Siyah

Adet: 55 bin 516 Yüzde 12,8'i

7 / 13 Mavi

Adet: 50 bin 934 Yüzde 11,8'i

8 / 13 Kırmızı

Adet: 27 bin 471 Yüzde 6,3'ü

9 / 13 Yeşil Adet: 11 bin 657 Yüzde 2,7'si

10 / 13 Turuncu

Adet: 4 bin 463 Yüzde 1'i

11 / 13 Sarı

Adet: 2 bin 289 Yüzde 0,5'i

12 / 13 Mor

Adet: 2 bin 182 Yüzde 0,5'i