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Ekonomi

Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?

Halil Akkoç
11:30 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

TÜİK, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 232 bin 401'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de açıklandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 232 bin 401'e yükseldi.

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TÜİK verilerine göre, ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle: 

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Gri


Adet: 168 bin 341

Yüzde 38,9'u gri


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Beyaz


Adet: 108 bin 425

Yüzde 25'i 

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Siyah


Adet: 55 bin 516

Yüzde 12,8'i 

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Mavi


Adet: 50 bin 934

Yüzde 11,8'i

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Kırmızı


Adet: 27 bin 471

Yüzde 6,3'ü 

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Yeşil

Adet: 11 bin 657

Yüzde 2,7'si

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Turuncu


Adet: 4 bin 463

Yüzde 1'i

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Sarı


Adet: 2 bin 289

Yüzde 0,5'i

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Mor


Adet: 2 bin 182

Yüzde 0,5'i 

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Adet: Bin 726

Yüzde 0,4'ü diğer renklidir.

#TÜİK
#Otomobil
#Türkiye İstatistik Kurumu
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