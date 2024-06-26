Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?

TÜİK, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 232 bin 401'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 232 bin 401'e yükseldi.
TÜİK verilerine göre, ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle:
Gri
Adet: 168 bin 341
Yüzde 38,9'u gri
Beyaz
Adet: 108 bin 425
Yüzde 25'i
Siyah
Adet: 55 bin 516
Yüzde 12,8'i
Mavi
Adet: 50 bin 934
Yüzde 11,8'i
Kırmızı
Adet: 27 bin 471
Yüzde 6,3'ü
Yeşil
Adet: 11 bin 657
Yüzde 2,7'si
Turuncu
Adet: 4 bin 463
Yüzde 1'i
Sarı
Adet: 2 bin 289
Yüzde 0,5'i
Mor
Adet: 2 bin 182
Yüzde 0,5'i
Adet: Bin 726
Yüzde 0,4'ü diğer renklidir.