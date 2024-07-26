Kamu sektöründe maliyetlerin düşürülmesi amacıyla geliştirilen yasa düzenlemesi, elektrikli menzili 70 kilometrenin üzerinde olan hibrit araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu düzenleme, otomobil piyasasında önemli fiyat düşüşlerini beraberinde getirecek. İşte ÖTV indirimi kapsamında fiyatı düşmesi beklenen bazı araç modelleri ve detaylar...
Kamu harcamalarını azaltmak amacıyla yapılan yeni yasal düzenlemelerle, elektrikli menzili 70 kilometreden fazla olan hibrit araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulanmaya başlandı.
Beklenen bu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve birçok hibrit araç modelinde fiyat düşüşleri yaşanacak.
Yeni ÖTV düzenlemesi ve indirim detayları
Yapılan yeni düzenlemeye göre, karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olan ve elektrikli sürüş menzili 70 kilometreyi aşan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları, aracın motor hacmi ve ÖTV matrahına bağlı olarak %30 ile %70 arasında değişiklik gösterecek.
Hangi modellerde ne kadar ÖTV uygulanacak?
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü aşmayan ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi geçmeyen araçlar: %30 ÖTV uygulanacak.
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü aşmayan ancak ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşan araçlar: %60 ÖTV oranıyla vergilendirilecek.
Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 1800 cm³ arasında olan ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi geçmeyen araçlar: %70 ÖTV oranına tabi olacak.
Bu düzenleme, bugünden itibaren yürürlüğe girmiş bulunuyor.
Araç distribütörleri ise bu şartlara uyan araçların fiyatlarını güncelleyerek yeni fiyatlarla satışlarına başlamaya hazırlanıyor.
ÖTV indiriminden yararlanacak araç modelleri hangileri?
Her Plug-in Hybrid (şarj edilebilir hibrit) araç bu düzenlemeden yararlanamayacak.
BMW X1 xDrive30e modelinde yüzde 60 ÖTV uygulanacak.
DS-9 OPERA E-TENSE 250 modeli de yüzde 60 ÖTV dilimine tabi olacak.
DS 9 OPÉRA E-TENSE 250'nin 4 milyon 478 bin 100 lira olan fiyatının yeni düzenlemeyle 3 milyon 980 bin 532 liraya düşmesi bekleniyor.
(Fiyatlar otomobil distribütörlerinin açıklayacağı şekilde geçerli olacaktır.)
BYD Seal U DM-i modeli de yüzde 30 ÖTV ile vergilendirilecek.
Bu araçlar daha önce %80 ÖTV oranına tabiydi, dolayısıyla bu düzenleme ile ciddi bir fiyat düşüşü olacak.
Markaların fiyatları güncellemesi bekleniyor
Şartları sağlayan otomobil distribütörlerinin bugünden itibaren fiyatları güncellemesi ve yeni fiyatlarla satışlara başlaması bekleniyor.