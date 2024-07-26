Yeni ÖTV düzenlemesi ve indirim detayları





Yapılan yeni düzenlemeye göre, karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olan ve elektrikli sürüş menzili 70 kilometreyi aşan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları, aracın motor hacmi ve ÖTV matrahına bağlı olarak %30 ile %70 arasında değişiklik gösterecek.



