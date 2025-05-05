Özel izinle üretiliyor: Bir 1 dönümü 700 bin TL kazandırıyor! Üretimine çok ihtiyaç var

Karaman, çiftçinin kazandıkça daha kaliteli ürün yetiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:





"Kurusu ise 4 bin lira civarında fiyatı. Yaş 5-6 kilogramdan sadece 1 kilogram kuru çıktığı için fiyatı yükselebilir. Diğer ürünlere bakıldığında metrekareye birim olarak bakıldığında en yüksek getirisi olan ürünlerdendir. Doğru şekilde üretildiğinde 1 metrekareden yaklaşık 1 kilogram ürün alınır. Bunun dikim ortalaması var, metrekareye 200 adet tohum ekilmesi lazım. Yani metrekareden yaş olarak satıldığında 600 ile 700 lira para kazanmış olur. 1 dönüm yeri olan çiftçimiz 600 ile 700 bin lira kazanmış oluyor. Türkiye'de salep ihtiyacına halen cevap veremiyoruz. Yıllardır salep ihtiyacı gayriresmi yollardan karşılanmış. Şu anda biz, üretimimiz ile bir dondurma firmasının bile ihtiyacını karşılayamıyoruz. Yani üretimine bu kadar ihtiyaç olan bir ürün. Üretim ne kadar artarsa artsın pazarı her zaman olacak bir ürün. Zaten ekim yapan üreticilerimizle 15 yıllık alım garantili sözleşme yapıyoruz. Her yıl daha yüksek fiyattan alım yapmak için protokol imzalıyoruz. Samsun'da başladığımız üretim ülkemize de yayıldı. Şu anda 50 veya 60 ilde üretim yapılmaya başlandı. Tahmini olarak baktığımızda bu da Türkiye'de yaklaşık 200 ton üretim kapasitesine ulaştığımızı göstermektedir."