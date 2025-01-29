Ticaret Bakanlığı kendi bünyesinde otomobil satışı gerçekleştiriyor. Gümrüklerde el konulan lüks otomobiller rayiçlerine göre daha düşük fiyattan alıcı buluyor. İhale ile satılan otomobiller Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor. Ortalama 4-5 yaşında olan araçların fiyatları 800 bin TL'den başlıyor. Peki E-ihale yöntemi nasıl oluyor? İhale yöntemiyle nasıl otomobil alınıyor? E-ihale yönteminden kimler faydalanıyor? İşte bakanlık tarafından satışta olan lüks otomobiller...
Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri E-ihale yöntemi ile satışa çıkarıyor.
E- ihaleden kimler araç alabiliyor?
E-İhale'ye her T.C. vatandaşı girebiliyor. Herhangi bir araca teklif vermek içinse sınır yer almıyor ve teminatı yatırıldığı sürece teklif verilebiliyor. Sonrasında bir açık arttırma sistemi ile sahibinden icralık araba satın alma gerçekleşmiş olur.
E- ihaleye nasıl başvuru yapılır?
UYAP'a kayıt olduktan sonra ihaledeki arabalar zamanlarına göre filtrelenebilir ve ihale zamanı ya da fiyatı uygun olan araçlara teklif verilir. İhaleye çıkmadan sonra araba için bir teminat yatırılması gerekmektedir. Kurallara uyduğunuz takdirde, ihaleyi kaybetseniz bile teklif attığınız araç için ödediğiniz teminat bedelini son kuruşuna kadar geri alabiliyorsunuz.
İhale ile araba nasıl alınır?
İhalede yüzde 1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil ediliyor. Damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca tahsilatı yapılıyor. e-ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesini göstererek ve araçları ihalenin ilan süresi ve son gün hariç olmak üzere teklif verme süresi içerisinde bulunduğu yerde görebiliyor. Aracın fiyatına göre teminat oranı da değişiyor.