Şehir hayatını bırakarak arıcılığa başlayan çift, yılda 2,5 ton bal üretiyor

Devletten aldıkları 30 kovan desteğiyle arıcılığa başladıklarını belirten Işık, şunları kaydetti:





"Bölgemiz zengin bitki örtüsüne sahip. Yerimiz organik bal üretimi için çok uygun. Kato Dağı'nın eteklerinde binlerce çiçek yetişiyor. Biz de böyle bir ortamda doğal bal üretiyoruz. İlçemiz balının kalitesiyle biliniyor. Eşimin desteğiyle arıcılığı meslek edindim. Çocuklarımın da ilgisini çekiyor. Onlar da bize yardım ediyor. İşimizi severek yapıyoruz, memnunuz. Kadınların rahatlıkla yapacağı bir iş. Herkese tavsiye ediyorum. Kovanları, petekleri temizliyor, eşime yardım ediyorum. 5 yaşındaki kızım Asima da bizi hiç yalnız bırakmıyor. Sürekli arıların içinde. Çocuklarımın da bu işi yapmalarını istiyorum. Aile bütçesine destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bununla çocuklarımı okutuyorum. İl dışındaki siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Kahvaltı salonları, marketler bizden sürekli bal istiyor. Organik balımıza yoğun bir talep var."